Gay Talese, una leyenda del Nuevo Periodismo

A Talese no le importaron mucho las acusaciones de complicidad por no haber denunciado al sujeto que le confió sus fechorías durante años -y con quien llegó a espiar en una ocasión-, pero sí que el Washington Post enviara a un reportero al famoso motel y encontrara graves inexactitudes en el relato de Talese.

La única razón de que esas protestas no se tornen masivas -opina- es porque no existe la amenaza del reclutamiento militar obligatorio. Estados Unidos practica “la hipocresía” de declarar criminales de guerra a Sadam Husein, a Muamar Gadafi o a los chinos -dice, sin especificar-, pero no a Netanyahu, cuando “lo que Netanyahu está haciendo a estos pobres palestinos es lo que los americanos hicimos a los japoneses” .

De hecho, la última vez que votó fue por Barack Obama, un hombre que “no fue genial, pero al menos fue honesto y honorable”. Y frente a la mediocridad en su país, no duda en alabar a Vladimir Putin, “un tipo interesante, un gran líder, que no se inclina ante Occidente”, y guarda sus mayores elogios a Xi Jimping y a China en general: “Lo que China ha hecho en el tiempo en que yo he vivido es la mayor hazaña de mi época. Cuando yo nací era una nación de esclavos, siervos, de nadies... ¡Y mira lo que han hecho, convertidos en una superpotencia!”.

Por Javier Otazu, Agencia EFE.