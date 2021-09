Asegura Pedro Fernández que pidió permiso a Malverde para personificarlo

“ La gente no daba crédito de cómo los podía curar ”, dijo Fernández.

“ El hecho de que mi personaje pueda venir en representación de todas aquellas mujeres que no se les termina de dar el crédito que se merecen es un orgullo ”, dijo Castillo en entrevista por videollamada desde Georgia, Estados Unidos.

“ Pareciera que es algo como muy padre (genial) y muy divertido ”, dijo. “ Pero es un tema muy complicado. No olvidemos que los caballos al fin y al cabo son animales y trabajar con ellos ante las cámaras y tanta gente los animales no están acostumbrados ”.

“Lo amo mucho más porque me metí mucho más en México profundo, en la historia, con la música mexicana”, expresó. “Puedo lograr entender el significado de una (canción) ranchera realmente después de haber interpretado a la China Navajas”.

Después de que matan a su familia, la China es adoptada por Malverde, quien la hace integrante de su banda y le da trato de hermana. Ella, a su vez, le corresponde el cariño.

“Es fiel seguidora de Malverde y está dispuesta a dar la vida por él”, dijo Castillo. “Al ser mujer tiene que tener los pantalones bien puestos... y los hombres de Malverde siempre respetaron mucho a La China, ella se dio a respetar”.

Al igual que Fernández, Castillo trató de hacer la mayoría de sus acrobacias a caballo, en su caso con vestuarios que requerían dos asistentes para ponérselos, incluyendo falda pantalón, chaparreras, sombrero, jorongo.

“Casi todos quisimos hacer nuestros propios ‘stunts’ (acrobacias) porque eso le da un valor añadido a la serie y realismo”, dijo Castillo.

Tacher, en tanto, da vida a Vicente del Río, un terrateniente y comerciante próspero del pueblo San Blas de Vaca que tiene a la gente subyugada a sus precios. Además, está casado con Isabel Aguilar (Miranda), un viejo amor de Malverde, por lo que no tardan en enfrentarse.

“Es chapado a la antigua, es un machazo, una persona que no le gusta que le contesten ni que le hablen fuerte. Casi, casi que no le gusta que le hablen de tú”, dijo Tacher por videollamada desde Los Ángeles.

“Es un hombre que le gusta mucho el poder y el dinero y en algún momento dado se le aparece esta imagen de Jesús Malverde en la vida y se le mete hasta en medio de la cama, literal”, agregó.

En cuanto a las escenas a caballo, a él no le resultaron tan difíciles.

“Toda la vida he andado a caballo, me fascinan”, dijo. “Me parecen que son como perros gigantes, amo los caballitos”.