Feminismo y la industria porno, una insólita pareja en “Minx” la nueva serie de HBO Max

“Minx”, se estrenará el próximo 14 de marzo.

La historia, que se inspira en la creación de la publicación “Playgirl” en 1973, exhibe con humor el choque de estos dos mundos, el feminismo y la industria porno; así como el de las personalidades antagónicas de los protagonistas, protagonizados por Ophelia Livinbond y Jake Johnson.

Livinbond describe a Joyce, el personaje al que ella da vida en la serie, así: “ella no es consciente de lo limitadas y frágiles de algunas de sus ideas, de lo cerradas que son”, dijo. “Lo que retroalimenta la idea de que no está siendo muy feminista si no se acerca a todos los aspectos de sí misma”, añadió.

El elenco de “Minx” lo completan Jessica Lowe, Idara Victor, Oscar Montoya y Lennon Parham.

