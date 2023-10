¿Sin nada que ver en Octubre? ¡Estas son las series y películas que se estrenan en Netflix, Disney+, HBO Max y más!

The Boogeyman

Esta plataforma ha ido aumentando su popularidad recientemente debido a que es donde se presentan las series que son parte del Universo Cinematográfico de Marvel , no obstante, para este octubre estrenarán un par de producciones en sintonía con la época del año.

Octubre no sólo representa al otoño, también es la época predilecta para los aficionados del terror, en especial en lo que refiere a series o películas. Como ha sido años anteriores, las plataformas se han preparado para conmemorar el “mes de la cosecha” con producciones variadas.

PARAMOUNT+

Esta plataforma nos tiene preparado una reinvención de series clásicas de Nickelodeon en Live action; The really Loud house, Fuerza Danger, Monster High 2 (película), mismas que prometen estar a la altura de las películas y documentales que se estrenan este mes.

Cementerio de animales: El origen

Complementando a la exitosa saga de películas basadas en las novelas de Stephen King, esta “precuela” de Cementerio de animales se une al catalogo de películas de terror de este mes. Estará disponible a partir del 6 de octubre.

Louis Tomlinson: All of those voices

A través de videos inéditos, este artista cuenta su trayectoria en la música desde su época con One Direction hasta la actualidad. Desde un enfoque íntimo al artista, este documental promete ser un cambio de rumbo para las producciones del mes. Estará disponible a partir del 5 de octubre.