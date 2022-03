¿Somos víctimas de Hollywood? Así se ‘planeó’ la cachetada de Will Smith en los Oscar

Will Smith está arrepentido por la cachetada que le dio a Chris Rock , o al menos eso aseguró en el comunicado que envió este lunes a través de sus redes sociales. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable” , comentó el ganado del Oscar a Mejor Película . Sin embargo, aún hay muchas dudas sobre el incómodo momento que se vivió en la entrega 94 de los Oscar, ¿será que todo fue parte de un plan de la producción de Will Packer?

De acuerdo con Nielsen , hasta el momento, el rating de la ceremonia subió aproximadamente un 56% , y aunque sí es mucho mayor a la audiencia de 2021 , aún así sigue siendo la segunda más baja de la historia. Por lo que Will Packer habría logrado su cometido, aumentar la audiencia del espectáculo agregando musicales, restando categorías e incluyendo buenas dosis de drama e incomodidad con las rutinas cómicas de Amy Schumer, Wanda Sykes, Regina Hall y por supuesto, Chris Rock.

Recientemente, el usuario de TikTok @labanditacinefila compartió un análisis sobre todo lo que ocurrió en la entrega de premios, en donde aseguró que quizás el plan de la Academia era contarnos una historia, en donde Chris Rock es un villano y Will Smith un héroe, quien defendió a la damisela en peligro, Jada Pinkett-Smith . Incluso el usuario insinúa que Rock parece preparase para el golpe, algo que se respaldaría con un reciente video que salió a la luz de Will Smith junto a su coprotagonista de “King Richard”, Aunjanue Ellis , en un evento de prensa.

En el video se puede ver que hay una sesión de preguntas y respuestas y un pequeño niño llamado Chris (curiosamente), preguntó cómo simular una pelea en películas. Will decidió mostrarle a Chris algunos movimientos, llamando al niño al escenario y mostrando sus habilidades para dar cachetadas. Por supuesto, Will no golpeó a Chris... más bien, le mostró repetidamente cómo hacer que pareciera que alguien está recibiendo una cachetada.