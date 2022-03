A Eugenio Derbez lo persiguen las cachetadas... le tocó ver las bofetadas de Will Smith y de Eduardo Yáñez (videos)

“Fue muy fuerte, estábamos adentro y cuando paso, todos soltamos la carcajada porque pensamos que era broma, pero llego el momento en que empezamos a ver las groserías, y dijimos ‘esto no puede ser broma’, esto es en serio y entonces se hizo un silencio tremendo y hubo mucha tensión”, señaló el actor mexicano que dio vida a Bernardo Villalobos en CODA.

Sin embargo, el intérprete de Ludovico Peluche vivió un momento incómodo producto de la cachetada que el actor, Will Smith, le propino al comediante Chris Rock durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Dolby Theater en Los Ángeles, California.

Derbez explicó que algunas personas que coordinaron el evento le comentaron que Denzel Washington se acercó a Will Smith para querer calmar el problema con Chris Rock, pero desconoce cuál fue el desenlace de dicha intervención.

TE PUEDE INTERESAR: Eugenio Derbez gana Oscar con CODA... pero AMLO en lugar de felicitarlo arremetió contra él (video)

“Ya de buena fuente supimos que Denzel Washington se paró y le dijo a Will Smith ‘You have a tics right now’, y se lo llevo a backstage, nos sabemos que paso, pero se llevó con la intención de arreglar el pleito, pero fue muy fuerte”, dijo el comediante.