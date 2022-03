¿Steven Spielberg renunciará a los musicales? El cineasta quiere hacer historia en los Oscar 2022

Marcando el récord de ser el único en la historia del cine que fue nominado al Oscar como Mejor Director en seis décadas diferentes, Steven Spielberg tiene una doble oportunidad de ganar esta vez también con la segunda nominación, como productor, en la categoría Mejor Película con ‘West Side Story’. Y cuando falta tan poco para definir al verdadero ganador, pudimos entrevistarlo en el mismo lugar donde también hizo historia, en los estudios de 20th Century Fox. -¿No fue un riesgo arriesgarse a filmar un clásico del cine como ‘West Side Story’ que ya había ganado 10 premios Oscar de 11 nominaciones en 1962?- “El riesgo que tomé demuestra cuanto amo aquella producción de cine original. Ese miedo es lo que también demuestra que me llevó 15 años decidirme a filmarla, porque es algo que siempre me preocupó. Pero el significado empezó a tener mucho más sentido en nuestra era, en Nueva York, entre el odio y el amor de la guerra y la paz, donde la historia de West Side Story volvió a aparecer en las noticias y nuestra frontera. Pero también demuestra el amor intacto que siempre tuve, desde que escuché el primer álbum cuando yo tenía diez años y no paré hasta aprender de memoria todas las canciones. Siempre fue mi musical favorito. Todavía lo es. Pero hay toda una nueva generación que a lo mejor no la conocía, hasta ahora”.

-¿En ningún momento dudó en filmar incluso su primera producción musical en cine?- “Y sí, cuando empecé a desarrollar la idea, la abandoné por miedo al menos cinco veces. Me aterrorizaba la idea de filmar otra versión de West Side Story. Pero tengo que decir que Kate (Capshaw), mi esposa, es la que mantuvo el fuego encendido, es la que siguió insistiendo “No deberías tener miedo hoy, deberías salir a trabajar mañana”. Mi esposa me decía que tenía que filmarla, porque es algo que siempre canté en casa, con mis hijos. Tengo videos de mis hijos actuando en West Side Story, cuando tenían 5, 6, 7, 8 y 9 años. Ellos mismo filmaban los videos”. Haciendo cuentas, en 1978, Steven Spielberg había recibido la primera nominación al Oscar con “Encuentros Cercanos del Tercer Tipo”. En la década del 80 volvió a ser nominado como Mejor Director por “Cazadores del Arca Perdida” y “E.T El Extraterrrestre”. Recién en 1994 ganó el primer Oscar al dirigir “Schindler’s List”, pero terminó aquella década con la nominación en 1999 por “Saving Private Ryan”. En el nuevo milenio, volvió a ser nominado en el 2006 por “Munich” y el 2007 por “Cartas desde Iwo Jima”. Con “Lincoln” lo volvieron a nominar en el año 2013. Y sin tomar en cuenta las otras siete nominaciones que recibió como productor en la categoría Mejor Película, ahora, con ‘West Side Story’, Steven Spielberg entra en la sexta década de nominaciones como Mejor Director.

-¿No suena increíble que hayan pasado ya 60 años desde el estreno de la versión original de West Side Story?- “60 años exactos. Y lo que hizo Tony Kushner fue algo tan genial que básicamente lo convirtió en un musical de la calle, con todos los factores teatrales posibles. Es un musical, pero con el realismo de cada personaje, las relaciones y los temas que dividen a los Sharks de los Jets, con un tema tan contemporario. Y es algo que fue creado por cuatro genios judíos gay como Jerome Robbins, la música de Leonard Bernstein, letra de Stephen Sondheim y el libro de Arhtur Laurents, que entendieron el sentimiento de los inmigrantes que no suelen ser aceptados por quienes son, como ellos”.

“West Side Story” en realidad había comenzado como un musical de Broadway en 1957, pero recién llegó al cine en 1961, ganando nada menos que diez de las once nominaciones al Oscar (incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y los premios a los mejores actores de reparto Rita Moreno y George Chakiris). Las historias en sí, son bastante similares, aunque los diálogos son totalmente nuevos incluyendo ahora la canción puertorriqueña “La Borinqueña”. -¿Cómo fue la decisión de elegir a una actriz nueva como Ariana DeBose para el legendario rol de Anita con que Rita Moreno había ganado el Oscar en el año 1962?- “Desde el momento que la vi en un rincón de la sala de ensayos, no podía sacarle los ojos de encima. Estaba rodeada de actores y bailarines. Parecía un circo con tres pistas, donde los bailarines estaban pasando por otras pruebas de audición. Otro de los coreógrafos estaba trabajando con más gente, preparándolos para bailar. Yo me filmaba con mi iPhone, mientras sonaba la música en el fondo. Había alguien acompañando con el piano, en vivo, la batería sonaba todo el tiempo. Pero hubo algo que me seguía creando la duda, quien era esta mujer... Incluso me olvidé que la había conocido (a Ariana DeBose) en la primera semana de Hamilton. Me olvidé que ella era las balas que cruzaban en el escenario de Broadway. Algo muy cool. Y lo gracioso es que al momento de empezar la audición, Ariana incluso me pidió que no leyera el guion ese día”.

-¿Y la idea de llamar a la mismísima Rita Moreno que había interpretado originalmente a Anita para darle ahora otro rol como la nueva Valentina, cantando incluso ‘Somewhere’ en vez de María?-”Quisimos que cantara ‘Somewhere’, para sumarlo todo. La primera vez que (el compositor) Stephen Sondheim vio la película terminada, le pareció interesante. Por supuesto, él ya había leído el guion, 16 veces, pero supongo que se había olvidado. Y cuando vio todo terminado me dijo que ni siquiera sabía que iba a pasar después. Todo un elogio. Incluso me dijo que de haber sabido que Rita Moreno iba a cantar ‘Somewhere’ hubiera cambiado la letra en tercera persona. Discutimos el tema y Stephen dijo que era mejor que fuera en primera persona, porque ella ahora es un poco como la madre de Tony, alguien que quiere protegerlo y la primera persona se siente que habla de todos, no solo de Anita. Es una canción que habla sobre todos los que están en la historia”. -¿El mismo Stephen Sondheim que había compuesto las letras de las canciones originales de West Side Story que falleció en noviembre del 2021?- “Sí, sí. Él estuvo sentado conmigo en el estudio de grabación en Nueva York, todos los días durante tres semanas, cuando grabamos las canciones con los artistas. Justo antes del estreno en Nueva York, durante COVID, descubrí que él sabía más de historia de cine que yo, que Scorsese y Guillermo del Toro, juntos. Todo, desde la era del cine mudo, lo sabía todo. Y durante la pandemia, hablamos mucho de cine, intercambiamos mensajes por email. Guardo más de cien emails entre Steve y yo. Incluso él siempre me recordaba que la mayoría de los musicales se filman con una cámara ubicada comosi estuviera sentada en la butaca de un espectador, mirando un rectángulo. Por eso los musicales suelen estar configurados en un plano horizontal donde los cantantes y bailarines se puedan mover de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, con la cámara moviéndose de un lado al otro, sin involucrarse con ellos. Y cuando vio nuestra versión, dijo que le había encantado que la cámara también bailara con la nueva coreografía”. -¿El mayor cambio que consideraron para la nueva versión de West Side Story?- “Tratamos de mantener cierto homenaje al original, sin hacer lo mismo. Queríamos agregarle algún toque moderno, la escenografía refleja las personalidades de los personajes, hasta en las rajaduras de las paredes donde vive Bernardo con Anita y María. Esos pequeños detalles son los que cobran vida, como la cena que Anita prepara para Bernardo con la harina, la cena que nunca tuvieron”.

-¿Y alguna anécdota en especial sobre el rodaje en Nueva York que la gente no se haya dado cuenta al verla en cine?- “Hay un detalle interesante en la escena donde Tony lleva a María, en el subterráneo. El verdadero metro, cuando para, se puede escuchar al día de hoy en Nueva York, cuando se detiene toca las primeras tres notas de la parte de la canción ‘There’s a Place For Us’. Y está en nuestra película, la grabamos en el momento que se detiene el metro, al momento de frenar. Y si vas a Disney + o HBO, en el momento en que bajan las escaleras, lo pueden escuchar”.