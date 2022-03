Mexicanos, musicales y menos categorías, todo lo que tienes que saber del Oscar 2022

Ya todo está listo para la entrega 94 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y con ella, llega el tan esperado regreso a la glamorosa normalidad de Hollywood después de una ceremonia silenciosa y con bajos índices de audiencia el año pasado. El productor de los Oscar, Will Packer, aseguró que esta ceremonia será muy diferente y promete recuperar aquel rating que se perdió en 2022, sin embargo, los cambios provocaron controversia entre los pesos pesados de la industria. ¿Será que este 2022 sea un nuevo inicio para los Oscar?

¿DÓNDE VERLO?

Como de costumbre, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentará los Oscar en vivo en todo el mundo a través de la cadena ABC, La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentará los Oscar en vivo en todo el mundo a través de la cadena ABC, en México la gala comenzará en punto de las 6:00 pm, hora del centro de México y se podrá seguir a través del canal TNT o en televisión abierta por medio de Azteca Siete, donde la transmisión comenzará a las 5:00 pm.

¿QUIÉN ES EL ANFITRIÓN? Después de no tener anfitrión durante tres años, dos veces durante la pandemia de COVID-19, la academia de cine parece estar recuperando el tiempo perdido al elegir a tres anfitriones para presentar la última entrega. Las actrices y comediantes Amy Schumer y Wanda Sykes y la actriz Regina Hall harán los honores, otro de los movimientos de la Academia en su nuevo plan de inclusión y diversidad.

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS? Debutando como productor en los Oscar, Will Packer decidió junto a la Academia que uno de los primeros cambios sería que ocho de las 24 categorías serían pregrabadas y editadas en la transmisión en vivo para los espectadores en casa. La decisión provocó una reacción violenta de los gremios y las organizaciones de la industria que representan a los gremios técnicos, los cuales resultaron más afectados. También sorprendió a más de uno cuando la academia introdujo dos categorías informales votadas por los fanáticos para despertar el interés y hacer que el programa atrajera a “todo tipo de público”. Una de esas campañas es #OscarsCheerMoment, en donde se le pidió a los cinéfilos compartir sus momentos cinematográficos favoritos de todos los tiempos a través de las redes sociales, por lo que algunas historias se exhibirán durante el espectáculo.

Después de descartar la controvertida propuesta de una categoría de Película Favorita hace unos años, la Academia de cine también abrió una votación para los usuarios de Twitter. Ahí los fanáticos pueden elegir su película favorita de 2021 bajo el hashtag #OscarsFanFavorite. La película que obtenga la mayor cantidad de votos será reconocida durante la transmisión, independientemente de si recibió una nominación al Oscar o no. El programa rendirá homenaje a la franquicia de James Bond y “El Padrino”, que cumple 50 años este año, probablemente habrá muchas bromas políticamente incorrectas, algunas sorpresas y discursos emotivos. Sin embargo, Packer ha suplicado amablemente a los nominados que estén preparados y sean concisos.

“Nadie cree que pensaste que no había forma de que ganaras, así que no tenías nada preparado, solo voy a ser honesto contigo”, les dijo a los nominados en el almuerzo de nominados a principios de este mes. “Tienes un 20 % de posibilidades de ganar; son buenas probabilidades en esta ciudad”. ¿QUIÉN ESTÁ NOMINADO? Treinta y ocho largometrajes están en disputa por los Premios de la Academia de este año. El western de Jane Campion “The Power of the Dog” ha sido el gigante de la temporada de premios y lidera del grupo con 12 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Director.

La épica adaptación de ciencia ficción de Denis Villeneuve, “Dune”, se queda atrás con 10 nominaciones, junto con “Belfast”, “CODA” (ganador sorpresa en los Screen Actors and Producers Guild Awards), “Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley” y “West Side Story” Además de las nominaciones a mejor película, los cineastas Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”), Kenneth Branagh (“Belfast”), Campion (“The Power of the Dog”), Ryûsuke Hamaguchi (“Drive My Car”) y Steven Spielberg (“West Side Story”) están nominados a mejor director.

ORGULLO MEXICANO La última película del mexicano Guillermo del Toro, “El Callejón de las Almas Perdidas”, compite en cuatro categorías: Diseño de Vestuario, Cinematografía, Diseño de Producción y Mejor Película, donde Del Toro es productor. Guillermo del Toro ya fue galardonado con el Oscar en 2018, cuando recibió el premio a Mejor Director y Mejor Película por su cinta “La Forma del Agua”.

Otro de los mexicanos nominados es Carlos López Estrada, quien codirigió la película animada de Disney “Raya y el Último Dragón”, nominada a Mejor Película Animada. López Estrada es un director de cine y videos musicales, de nacionalidad mexicana y norteamericana, nacido el 12 de septiembre de 1988, en la Ciudad de México.

Dentro de la categoría de Mejor Película se encuentra “CODA”, película en donde aparece el comediante mexicano Eugenio Derbez, quien interpreta a un maestro de música. “CODA” fue nominada a en las categorías de Mejor Película, Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur. Además, la película fue fotografiada por la mexicana Paula Huidobro, nombre que se empieza hacer un espacio dentro de la industria de Hollywood, ya que cuenta con créditos en películas, como la que protagonizarán Jonah Hill y Eddie Murphy en Netflix y series que actualmente se pueden ver como la de “Pam y Tommy”, historia que aborda la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee.

Dentro de la categoría Mejor película de animación se encuentra nominada “The Mitchells vs. the Machines”; que cuenta con la participación de Fausto Estrada Guerrero como realizador de efectos visuales. Este joven originario de Querétaro también participó en “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, nominada al Oscar a Mejor Película de Animación en 2019. Por último, un orgullo coahuilense también compite en dos películas nominadas, hablamos nada más ni nada menos que de Natalia Adame, quien fue parte del equipo de producción de “Encanto” y “Raya y el Último Dragón”. Natalia estudió en el Colegio Ignacio Zaragoza de Saltillo, y al terminar decidió irse a Monterrey para estudiar Marketing Internacional. Natalia formó parte de dos departamentos, ‘sweetbox’, donde se aseguran de que todas las tomas estén en perfecto estado, y el otro es ‘stereal stereoscopic’, donde se encargan de convertir toda la película a un formato de tercera dimensión.

“Cuando eres niño y ves películas, reconoces que hay personajes e historias que te hacen sentir algo, que te afectan de alguna manera, y eso me llamaba mucho la atención, un día dije: ¡Esto quiero hacer! No sé cómo se llama, pero esto es lo que quiero hacer”, aseguró la saltillense en entrevista con VANGUARDIA en febrero pasado.