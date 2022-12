A las muertes del músico norteamericano Angelo Badalamenti y del cantante Lalo Rodríguez que reseñamos la semana pasada se les unió a los inicios de esta la del cantante británico Terry Hall.

Considerado entre las voces el cambio del pop de principios de los años 80, Hall fue vocalista líder de bandas como The Specials, Fun Boy Three, The Colourfield, Terry, Blair & Anouchka y Vegas y falleció el pasado ...