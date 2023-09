¡Y nimoderrimo! Develan fecha de estreno del reality de Wendy Guevara en VIX

El muy esperado reality show de Wendy Guevara ya tiene fecha para salir a la luz, misma que fue develada junto a un nuevo avance del programa que pone en el ojo público de nueva cuenta a la integrante de ‘Las Perdidas’.

‘Wendy: Perdida Pero Famosa’ llegará a las pantallas de VIX Premium el próximo 5 de octubre de acuerdo al post de la propia plataforma de streaming de TelevisaUnivisión.

“Ustedes me vieron a ver como soy, acá me van a ver todavía más” dijo Guevara a la cámara. “Yo hasta hago el amor con esta cámara que siempre me anda siguiendo por todos lados” dice la influencer en el avance.