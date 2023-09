¿A quién se la dedica? Estrena Wendy Guevara ‘Resulta y Resalta’ su nueva canción y video

TE PUEDE INTERESAR: Despreocupa a Del Toro el uso de la IA para la creación de películas

¿QUÉ HACE WENDY GUEVARA?

“Me encantó me fascinó, no lo quise ver porque dije me voy a traumar, pero me encantó”, expresó la próxima estrella en telenovelas de Televisa durante el estreno en redes de su sencillo.

Guevara justo regresó de sus días de vacaciones y “luna de miel” junto a su amigo Marlon, en lo que se prepara para su debut actoral y continúa con sus compromisos en diversas ciudades como en Saltillo a la que llegará como parte del ‘Cactus Festival’ el próximo 20 de septiembre.