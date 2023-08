¡Y nimoderrimo, Wendy Guevara! ¿Cuánto tendrá que pagar al SAT de impuestos la ganadora de La Casa de los Famosos México?

En una emocionante final que reunión a millones de mexicanos frente al televisor este domingo, el reality show “La Casa de los Famosos México” hizo historia al coronar a su primera ganadora transgénero. Esta hazaña marcó un hito significativo en la televisión y en la representación de la diversidad en los medios de comunicación. La ganadora, Wendy Guevara , cautivó a la audiencia no solo por su carisma y autenticidad, sino también por su historia inspiradora, llevándose a casa 4 millones de pesos. Ahora que Wendy es millonaria , ¿cuánto tendrá que pagar de impuestos?

Desde su debut, “La Casa de los Famosos México” ha mantenido su semejanza con el exitoso concepto de “Big Brother”, llevando a un grupo diverso de personalidades famosas a convivir bajo un mismo techo y someterse a desafíos emocionales y sociales. Sin embargo, esta temporada en particular destacó por dar un paso audaz y trascendental al incluir a una concursante transgénero en su elenco, quien se ganó el corazón de todo México.

“Hablemos de los impuestos sobre los Ingresos por la Obtención de Premios (Capítulo VII de la LISR)”, inicia @rositafressita su hilo que hasta el momento tiene 24 Repost y 149 Me Gusta.

La especialista afirma que la Ley de Impuestos Sobre la Renta LISR considera ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente el Artículo 137. En el caso de estos premios, se pagan impuestos tanto federales, como estatales.

“El impuesto federal (ISR) se calcula a la tasa del 1%, siempre que la entidad federativa no grave con un impuesto local, o la tasa no exceda del 6%. Pero, en el caso de aquellas entidades federativas que apliquen un impuesto local que exceda del 6%, el ISR se calculará al 21%, cabe señalar que no hay deducciones y el impuesto debe ser retenido por quien otorgue el premio, además de emitir al ganador el CFDI pertinente”, menciona.

Es decir, que el ganador está obligado a informar en su declaración anual, si el premio que obtuvo excede los 600,000 pesos, y si no efectúa la declaración informativa, no podrá considerar la retención como pago definitivo y deberá acumular a sus demás ingresos, y pagar el ISR conforme a la tarifa anual.