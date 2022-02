¡Ya está cerca el Super Bowl! De Prince a Shakira, estos son los momentos más memorables del medio tiempo

Cuatro meses después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York , U2 se subió al escenario del Super Bowl para rendir tributo a las víctimas. Bono entonó “MLK” y “Where the Streets Have No Name”, mientras a sus espaldas se proyectaban los nombres de las casi 3 mil mujeres y hombres que murieron en los ataques terroristas.

EL ’NIPPLEGATE’

Dos años después, se produjo otro momento que más que emotivo se convirtió en el más controvertido. En aquella ocasión, Jessica Simpson abrió el escenario con el tema “I think I’m in love with you”, después Janet Jackson comenzó a cantar “It’s All For You” tras la introducción de una banda de marcha. El espectáculo incluía artistas invitados como P. Diddy, Nelly y Kid Rod.

Pero luego llegó el turno de Justin Timberlake, quien subió al escenario con Jackson a interpretar “Rock Your Body”. Al final de la canción, Timberlake dejó al descubierto un pecho de Jackson, tapado en parte por una pezonera, al arrancar una parte de su top, dicho momento es conocido como el ‘Nipplegate’. El incidente se dijo fue un fallo de vestuario, sin embargo, la Comisión Federal de Comunicaciones recibió alrededor de 540 mil quejas y multó a la cadena que lo retrasmitió con 550 mil dólares. Lamentablemente, este suceso dañó la carrera de Janet Jackson, quien de hecho fue desinvitada de los Grammy ese año, sin embargo, la censura no fue igual para Justin Timberlake.