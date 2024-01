EARLY YEARS: ¿Cómo la educación emocional desde la infancia puede cambiar tu vida familiar?

Un día, mientras me encontraba en casa agobiada por un desconocido monstruo azul, me sorprendió sentir una manita curiosa sobre mi pecho que me invitaba a identificar cómo me sentía: mamá, ¿es enojo? ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿Te duele tu corazón?

Con una atenta invitación a su “Rincón de calma”, ubicado en nuestra sala, señalé el dibujo de la criatura que representa la tristeza. “Respira mamá”, mi hijo de tan solo 4 años me recordó que, con un poco de tiempo, llegaría a ser verde, sentirme verde, como el monstruo de la calma.