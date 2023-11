Los aparatos auditivos son más económicos y, quizá, más necesarios que nunca

La FDA revisa los aparatos auditivos “autoajustables”, del tipo que los usuarios pueden personalizar con una aplicación de celular; ha descubierto que ocho marcas cumplen la normativa desde 2022. Un pequeño estudio publicado hace poco en JAMA Otolaryngology reveló que los pacientes que recibieron un aparato auditivo autoajustable disponible en el mercado como parte de un ensayo clínico podían, después de seis semanas, oír tan bien como los pacientes a los que los audiólogos les habían ajustado el mismo dispositivo.

No obstante, no todas las personas con pérdida auditiva se sienten cómodas con las compras por internet y los ajustes personalizados a través de aplicaciones. Además, los dispositivos que no son autoajustables y utilizan controles preestablecidos no se someten a ninguna revisión de la FDA.

“Aún es el primer día de apertura al mercado”, aseguró Barbara Kelley, directora ejecutiva de la Asociación de la Pérdida Auditiva de Estados Unidos (HLAA, por su sigla en inglés), un grupo de apoyo y defensa. “Los precios no están homologados. Todavía hay confusión entre los consumidores”.

Aun así, hay progreso. Los aparatos auditivos de venta sin receta que son autoajustables y funcionales ya están disponibles por unos 1000 dólares el par; los aparatos auditivos con receta que se adquieren a través de audiólogos cuestan varias veces más.

Las ventas iniciales parecen modestas, quizá porque los estadounidenses de edad avanzada no conocen los nuevos dispositivos de venta libre o desconfían de ellos, o porque el precio sigue siendo un obstáculo (el plan de Medicare tradicional no cubre estos aparatos; con los planes Medicare Advantage, que ofrecen prestaciones auditivas, los pacientes siguen pagando la mayor parte de los costos).

Lexie Hearing, uno de los principales fabricantes, vende aparatos auditivos de autoajuste y venta libre por entre 799 y 999 dólares el par en internet y en 14.000 tiendas de todo el país. Según Seline van der Wat, directora de operaciones, la empresa va camino a vender 90.000 pares este año.

Pero la compañía Lexie, cuyos aparatos auditivos han sido diseñados y fabricados por Bose, se siente alentada por sus hallazgos de que el 94 por ciento de esos compradores son de primera vez.

“Por fin podemos acceder a una parte del mercado que antes no estaba cubierta debido a los costos”, señaló. La empresa prevé vender 260.000 pares el año que viene y un millón al año en 2027.