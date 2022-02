Según un nuevo estudio la humedad influye en el cambio climático

Los investigadores que realizaron el estudio aseguran que la temperatura por sí sola no es la mejor manera de medir los efectos del cambio climático y resta importancia a sus efectos en los trópicos. Sin embargo, al considerar la humedad en el aire junto con el calor, se observa que el cambio climático desde 1980 es casi el doble de lo que se había calculado hasta ahora, según el investigación que se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La energía generada en los climas extremosos, como tormentas, inundaciones y lluvias, está relacionada con la cantidad de agua en el aire.

Un equipo de científicos de Estados Unidos y China utilizó una medida meteorológica poco conocida llamada temperatura potencial equivalente (o theta-e), que muestra “la energía de la humedad de la atmósfera”, dijo V. Ramanathan, un científico del clima del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego y de la Universidad de Cornell y coautor del estudio. “Hay dos factores que influyen en el cambio climático: la temperatura y la humedad”, explica. “Y hasta ahora medíamos el calentamiento global sólo en términos de temperatura”, añade.