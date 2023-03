En muchísimos productos comestibles, existen sustancias que se venden como benéficas porque tienen menos calorías o incluso no contienen calorías y conservan un sabor dulce, esos son los edulcorantes, la famosa “azúcar sin culpa” que no puede faltar en el viernes de cafecito o en los famosos productos “light”.

Para comenzar, es importante saber que estos productos se dividen en cuatro categorías generales:

-Endulzantes Artificiales

-Alcoholes de Azúcar

-Endulzantes Naturales

-Suplementos Nutricionales

A pesar de que hay numerosa evidencia científica que demuestra el daño que causan los endulzantes artificiales, son promocionados en los medios y recomendados por “expertos” en general como productos seguros debido a que “pasan a través de su cuerpo sin ser digeridos”. ¡Cuidado! Detrás de ese muffin de chocolate con endulzante artificial o aquella bebida de jamaica con endulzantes naturales, puede haber muchas consecuencias. ¿Quieres que te cuente más? Sigue leyendo este artículo, en donde también te recomendaré opciones más saludables.

TE PUEDE INTERESAR: Día Mundial contra la Obesidad, más de mil millones de personas son obesos en todo el mundo En cuestión de los Endulzantes Artificiales, abarcan el Asesulfame de Potasio, Aspartame (Nutrasweet, equal), Sucralosa (Splenda), Sacarina (Sweet N Low), neotame, entre otros. El aspartame es quizás el más peligroso de todos. Al menos es uno de los que más se utiliza y es el que recibe la mayor cantidad de reportes sobre efectos adversos. Aunque no tenga calorías, se ha visto que la respuesta metabólica es como si estuvieran consumiendo mucha azúcar (resistencia a la insulina, hambre, ansiedad, etc.), consecuencias que pueden derivar en otros problemas de salud que tarde o temprano tendrán que ser atendidos con los especialistas. Los Alcoholes de Azúcar pueden ser identificados por la terminación “ol” al final de su nombre, como xilitol, sorbitol, maltitol, manitol, glicerol y lactitol. Son tan dulces como el azúcar y contienen menos calorías, pero no son libres de calorías. Así que no te dejes engañar por la etiqueta de “sin calorías” en los alimentos que contienen estos endulzantes. Como con todos los alimentos, necesita leer cuidadosamente las etiquetas para ver el contenido de calorías y carbohidratos, independientemente de que afirmen no contener calorías o ser bajos en calorías. ¡Una total mentira! Una razón por la que los alcoholes de azúcar tienen menos calorías que el azúcar es debido a que no son absorbidos completamente por su cuerpo. Gracias a esto, comer muchos alimentos que contienen alcoholes de azúcar puede causarle gas abdominal y diarrea. Y creeme, nadie quiere sentirse inflamado después de un café matutino. También cabe mencionar que el maltitol, un alcohol de azúcar muy común, aumenta el azúcar en la sangre, casi tanto como el almidón de las papas. El xilitol, en comparación, no tiene muchos efectos en sus niveles de azúcar en la sangre, desde mi perspectiva podría ser una mejor opción. ¡Anótalo! Así que, con moderación, algunos alcoholes de azúcar pueden ser una mejor opción que el azúcar altamente refinado, la fructosa o los endulzantes artificiales. De los muchos alcoholes de azúcar, el xilitol es uno de los mejores. Cuando es puro, su riesgo de efectos secundarios es mínimo y podría tener algunos beneficios como combatir la caries dental. En general, diría que el xilitol es razonablemente seguro e incluso podría tener algunos beneficios. (Como nota, xilitol es tóxico para los perros y algunos otros animales, así que asegúrate de mantenerlo alejado de sus mascotas). Entonces sí, el xilitol es otro alcohol de azúcar seguro para la salud.

En cuanto a los Edulcorantes Naturales como la miel y el agave, a simple vista podrían parecer una opción más saludable; sin embargo, no sólo están cargados de fructosa, sino que también están altamente procesados. En ese sentido, no hay ningún beneficio. Los efectos en la salud serán los mismos, dado que es la fructosa la que causa los daños. El jarabe de agave incluso puede ser considerado peor que el Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF) debido a que contiene más fructosa que cualquier otro endulzante artificial, con un 70 a 97 por ciento de contenido dependiendo de la marca. El JMAF, en comparación, tiene un promedio de 55 por ciento de fructosa. Lo que es peor, la mayoría del “néctar” de agave o “jarabe” de agave no es más que jarabe de fructosa supercondensado y hecho en un laboratorio y prácticamente carece de todo valor nutritivo. La miel también es rica en fructosa, con un promedio de cerca de 53 por ciento, pero a diferencia del agave es completamente natural en su forma cruda y tiene muchos beneficios de salud cuando se consume con moderación. Toma en cuenta que es poco probable que encuentres miel de alta calidad en su supermercado local. La mayoría de la miel comercial Grado A está altamente procesada y es de muy mala calidad. En pocas palabras, es importante darse cuenta de que independientemente de la fuente (ya sea JMAF, agave o miel), la fructosa refinada: Engaña a tu cuerpo haciéndolo aumentar de peso al jugar con tu metabolismo, ya que desactiva el sistema de control de apetito del cuerpo. La fructosa no estimula adecuadamente la insulina, que a su vez no suprime la grelina (la “hormona del hambre”) y no estimula la leptina (la “hormona de la saciedad”), que en conjunto dan como resultado comer más y desarrollar resistencia a la insulina. Activa la enzima clave que hace que las células almacenen grasa, a esto se le conoce como el “interruptor de grasa o fat switch”, según el libro del Dr. Richard Johnson que lleva el mismo nombre. Conduce rápidamente a un aumento de peso y obesidad abdominal (la famosa “panza cervecera”), disminución del HDL, aumento del LDL, aumento de triglicéridos, aumento del azúcar en la sangre y presión arterial, es decir, el síndrome metabólico clásico. Se descompone en tu hígado al igual que el alcohol y produce muchos efectos secundarios por el consumo crónico, incluyendo la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHNA). Curiosamente, las investigaciones han demostrado que los refrescos aumentan su riesgo de EHNA independientemente del síndrome metabólico. Con el tiempo conduce a la resistencia a la insulina, que no sólo es el factor principal de la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas, sino también de muchos tipos de cáncer.

Por último, hablemos de los Suplementos Nutricionales. Sin duda, dos de los mejores sustitutos del azúcar son del reino vegetal: la Stevia y Lo Han Guo (también deletreado como Luo Han Kuo). La stevia, una hierba muy dulce derivada de la planta de stevia sudamericana, es vendida como un suplemento. Es completamente segura en su forma natural y puede ser utilizada para endulzar la mayoría de los alimentos y bebidas. Toma en cuenta que no puede decirse lo mismo del sustituto de azúcar llamado Truvia, que hace uso sólo de ciertos ingredientes activos y no de toda la planta. El rebaudiósido A es el agente que brinda casi todo el sabor dulce de la planta. Por lo general, es el efecto sinérgico de todos los agentes de la planta lo que brinda el efecto de salud, que muchas veces incluye “una función de protección” contra los efectos dañinos, pero lo que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) ha aprobado como GRAS (generalmente reconocido como seguro) son sólo un par de ingredientes activos, incluyendo el rebaudiósido A utilizado en la Truvia. En un informe toxicológico, los investigadores señalaron que los compuestos de esteviósido y rebaudiósido A son metabolizados a ritmos diferentes, por lo que es imposible evaluar el riesgo de toxicidad del rebaudiósido A, a partir de las evaluaciones de la toxicidad del esteviósido (que ha sido utilizado como alimento y medicina en Japón y Sudamérica durante décadas). Además, en un estudio del metabolismo humano, el esteviósido y rebaudiósido A tuvieron resultados farmacocinéticos diferentes. En términos simples, lo que esto significa es que tu cuerpo reacciona de forma diferente a los dos compuestos, cada compuesto es metabolizado de manera diferente y permanece en tu cuerpo durante períodos de tiempo distintos. La Truvia podría llegar a ser un muy buen sustituto del azúcar, pero tendría que ver los detalles antes de levantar mis pulgares, por la misma razón por la que la FDA se niega a considerar la Stevia segura: no hay evidencia suficiente que pruebe sus nulos efectos secundarios. Lo Han Kuo es otro endulzante artificial parecido a la Stevia, pero es un poco más caro y difícil de conseguir. En China, la fruta Lo Han ha sido utilizada como endulzante durante siglos y es casi 200 veces más dulce que el azúcar. Recibió el status de GRAS por parte de la FDA en el 2009. En algunas tiendas chinas es posible encontrarlo, aunque no es cien por ciento seguro que sea el original. Una tercera alternativa es el uso de la glucosa pura. Puede comprar glucosa pura (dextrosa) por unos 100 a 400 pesos por 500 gramos. Es sólo el 70 por ciento de dulce en comparación con la sacarosa, por lo que puede terminar utilizando un poco más para conseguir el mismo sabor, lo que la hace un poco más cara que el azúcar regular, pero vale la pena por tu salud, que ya no contiene fructosa. Quizás la opción más segura para tus postres del fin de semana. A diferencia de la fructosa, la glucosa puede ser utilizada directamente por cada célula de tu cuerpo y es una alternativa mucho más segura.