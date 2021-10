Las estelas químicas que dejan los aviones y sus teorías de conspiración

Las estelas químicas animan los más variados engaños y teorías de conspiración, a pesar de la gran cantidad de científicos que han hecho comprender a los ciudadanos lo inofensivos que son, todavía hay personajes que creen más allá de lo creíble.

Pero al final, ¿qué son realmente y por qué no son malos para nuestra salud?

Se ha calculado que organizar tal trama involucraría a todos los pilotos de aeronaves, asistentes de vuelo, controladores de vuelo, y luego, por supuesto, diseñadores de aeronaves, ingenieros, técnicos, mecánicos, climatólogos, biólogos, químicos, médicos...

En definitiva, son millones de personas cuyo silencio hay que comprar: estamos hablando de miles de millones de dólares o euros. ¿Puede haber realmente una conspiración en la que valga la pena gastar tanto dinero?

Mirando hacia el cielo, a menudo es posible notar rayas gaseosas blancas que la mayoría de las veces también crean diseños maravillosos.

Estos senderos han sido durante años protagonistas de fuertes debates entre la comunidad científica que intenta hacerles entender su seguridad y los conspiradores que ven detrás de nosotros cualquier cosa y más.

La teoría de la conspiración de las estelas químicas es un verdadero engaño, un mito nacido en el laberinto de la red y criado entre fervientes partidarios e insoportables todos los científicos, a veces compartido incluso junto con los estudios de la comunidad científica (de la que también ha llegado un estudio especial sobre , publicado en la revista Environmental Research Letters con la firma de setenta y siete científicos).

La teoría de la conspiración de las estelas químicas (en inglés, la teoría de la conspiración de las estelas químicas ) sostiene que la estela de vapor, creada por los aviones y visible en la atmósfera de la Tierra, son agentes químicos o biológicos añadidos intencionalmente, rociados en el aire por medio de un equipo hipotético montado en un avión.

La motivación más frecuentemente hipotetizada es el intento de realizar modificaciones climáticas.

Otras razones planteadas por los teóricos de la conspiración de forma diversa y desordenada ponen en tela de juicio una marea de otras hipótesis indefinidas, como supuestos experimentos gubernamentales o militares, ataques terroristas, operaciones de empresas privadas, intentos de condicionamiento psicológico a través de agentes psicoactivos, o incluso (agárrate fuerte) el intento de frenar la explosión demográfica mundial eliminando miles de millones de personas.

La difusión de estas teorías en el mundo a través de los medios de comunicación, especialmente Internet, ha hecho que varias agencias gubernamentales se hayan encontrado recibiendo solicitudes de explicaciones sobre este “supuesto fenómeno” de muchas (lamentablemente) personas.

Las mismas agencias gubernamentales y la comunidad científica han demostrado repetidamente la absoluta inconsistencia e inconsistencia científica de estas afirmaciones; Varios gobiernos italianos dieron respuestas similares a las preguntas parlamentarias relacionadas, así como numerosos pilotos y expertos en meteorología.

En 2011, se realizó una encuesta internacional que encontró que el 17% de la muestra encuestada dijo estar convencida de la existencia de programas secretos de fumigación a gran escala para la ingeniería climática y la gestión y reducción de la radiación solar ( gestión de la radiación solar ).

Las afirmaciones sobre la fumigación por motivos de control climático se sometieron a un procedimiento de revisión por pares en 2016, lo que resultó en ninguna evidencia que respalde tales “teorías”.

Los teóricos de la conspiración confundieron el lanzamiento de estelas de condensación con la técnica denominada inseminación de nubes, que consiste en esparcir núcleos de condensación en las nubes para estimular la lluvia, técnica que sin embargo siempre ha tenido poco efecto y que, por tanto, hoy en día es muy poco utilizada en el mundo.

¿Qué son las estelas químicas?

Después de haberte colmado de conjeturas sensacionales, volvamos a la ciencia y los hechos.

Afortunadamente, estas líneas fantasmas que vemos en el cielo son muy sencillas de explicar.

Los senderos no son más que franjas de condensación de vapor de agua visibles (a simple vista) en la atmósfera terrestre que son creadas por motores de aviones. Hay varias categorías de estelas de condensación:

Las estelas formadas por los gases de escape se deben al rápido enfriamiento de los gases de escape de los motores, que emiten a la atmósfera, ya muy húmeda, una cantidad de vapor de agua y núcleos de condensación suficientes para provocar el fenómeno. La temperatura del aire más favorable es aquella entre -25 y -40 ° C.

Este tipo de estelas, que son las más persistentes, también se pueden formar a una humedad relativa igual al 0%, siempre que la temperatura sea lo suficientemente baja.

Los rastros de convección se deben a los movimientos convectivos que se producen en la estela de la aeronave cuando vuela en un aire muy húmedo e inestable. La temperatura del aire más favorable es aquella entre 0 ° C y −25 ° C.

No se manifiestan inmediatamente detrás de la aeronave, se necesita una cierta cantidad de tiempo para que el aire caliente que ingresa a la atmósfera alcance el nivel de condensación.

Las estelas de condensación menos persistentes de origen aerodinámico se deben a la expansión del aire, provocada por el rápido movimiento de un avión, al volar en una atmósfera muy húmeda. La temperatura del aire más favorable está entre 0 ° C y 10 ° C.

Antes hablábamos de un artículo escrito por más de setenta científicos en el que se enumeraban las composiciones reales de estos “rastros” y sobre todo su inocuidad.

Bueno, en el largo estudio de la Universidad de California, se comprobó que las estelas químicas no representan ningún tipo de peligro para los humanos.

El fenómeno se debe precisamente a la condensación del vapor de agua liberado por los motores de las aeronaves y su composición no varía y no depende en modo alguno de su forma (ya sean en zigzag, cruzados, interrumpidos o no, siempre es el mismo compuesto).

Además, según el artículo científico, no hay evidencia que demuestre alteraciones químicas del suelo o la atmósfera, en particular en lo que respecta a las sustancias más comentadas en la red como el estroncio, el bario y el aluminio.

De hecho, sólo uno de los setenta y siete científicos declaró que había medido en la atmósfera, en las proximidades de un sendero en una zona escasamente habitada, por una sola vez, una cantidad de bario mayor de la esperada.

Pero incluso en ese caso, la tesis del envenenamiento no se sostendría porque la concentración de bario en el suelo subyacente era normal.

¿Por qué son tan frecuentes las estelas de condensación?

Simplemente se han vuelto cada vez más numerosos a lo largo de los años porque ha aumentado el número de aviones en vuelo y la altitud media de vuelo (muchos más viajes y rutas internacionales).

Entonces no, no hay una escalada del complot para hacer más efectivo el envenenamiento de nuestro Planeta.

¿Por qué los senderos permanecen cada vez más largos últimamente?

Los senderos probablemente tienden a permanecer visibles por más tiempo debido al cambio climático conocido y al calentamiento global.

También contribuyen a este efecto los motores de avión más grandes y los combustibles cada vez más eficientes, que producen vapor mucho más frío que en el pasado.

Lo establecido es que aunque los motores sean más grandes y tengamos diferentes combustibles no hay variación en la composición química de las estelas, ya que siempre y solo es vapor de agua.

Entonces, ¿son todos estos senderos limpios e inofensivos?

Aunque no son en absoluto perjudiciales para nuestra salud, esto no significa que las emisiones de los motores de los aviones sean totalmente inocuas y limpias.

Además de los efectos directos de algunos contaminantes sobre la salud humana, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el metano emitidos como gases de escape son gases de efecto invernadero conocidos que contribuyen al calentamiento global, recordemos siempre que los escapes de los aviones son los primeros motores contaminantes que determinan el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

El propósito de la ciencia es aportar datos concretos y aclarar todo lo posible, con la conciencia de poder decir que las estelas químicas son simplemente uno de los mayores engaños de nuestro tiempo, al que todavía hoy se le da un crédito injusto.