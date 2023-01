Al interior de su casa, joven monclovense se quita la vida en Saltillo

No le dio importancia, creyó que se había mudado a otra ciudad , pero les dejó deudas con el pago de servicios.

Se le hizo extraño que varios de sus bienes, como ropa y zapatos, se encontraban en la recámara.

Luis se fue a dormir y al despertarse cerca de las 8:30 de la mañana, no dejó de pensar del paradero de su compañero de casa. Se fue al área de lavandería situada en la parte posterior de la misma casa, observó a su amigo sin vida.

No logró bajarlo y al presentir que ya no tenía vida dio aviso al sistema de emergencias 911. Acudió una ambulancia de bomberos y confirmó que el joven, quien contaba con la edad de 24 años, ya no contaba con signos de vida.

