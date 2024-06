¡Duelo de titanes...! ¿Y Saltillo para cuándo? ¿Cuál es la capital de los conciertos, CDMX o Monterrey?

La reciente nueva fecha anunciada de Bruno Mars en el nuevo Estadio GNP desató una conversación que desde hace meses ronda en la mente de los fanáticos de los shows en vivo: ¿por qué solo en la CDMX se presentan ciertos artistas?

Mars inaugurará el nuevo estadio, antes conocido como el Foro Sol. Y es que desde hace 6 años que Bruno no se presentaba en el país azteca, por lo que la segunda fecha, revelada para el 11 de agosto en México, también se agotó tan solo dos horas después de que las entradas salieran a la venta en Ticketmaster.

Algunos fanáticos expresaron en redes haberse quedado con la esperanza de ver al intérprete de ‘Locked Out of Heaven’ en alguno de los recintos de Monterrey, algo que claramente hasta el cierre de esta edición no pasó.