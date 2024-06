Las cinco señales que te ayudarán a saber que estás listo para empezar una relación

Hace poco tuve una plática con mi pareja, los dos hablábamos de la situación en la que nos encontrábamos cuando empezamos a salir y si en ese momento nos imaginamos que íbamos a entablar una relación. La respuesta fue no, pero todo se dio, cambiamos planes y ahora estamos celebrando nuestra relación, con aprendizajes, pero mucho amor y respeto. Esa plática me hizo reflexionar, ¿cómo saber que ya es momento de comenzar un compromiso? Me puse a investigar y encontré que estas cinco señales te pueden ayudar a saber si estás listo o no, para empezar una relación. TE PUEDE INTERESAR: Rituales para atraer el amor, salud y abundancia con la llegada del verano Antes de analizar las señales, debemos que entender que en el amor no hay reglas generales, ni estructuras inamovibles, al contrario, cada pareja es un mundo diferente, con vínculos especiales y particulares que le dan ese sentido de individualidad, pero sí hay conceptos que todos conocemos porque los hemos vivido y estos ayudan a poder definir cómo se puede desarrollar el ser humano en una relación amorosa.

Sabes que quieres estar con la persona Uno de los términos que encontré con mayor frecuencia en mi investigación fue que, una persona sabe que está lista para empezar una relación cuando sabe que quiere estar con esa persona. Más allá que sea un conocimiento tangible, es algo que siente. Se caracteriza por querer pasar mucho tiempo con la persona, no te interesa tener más citas con otros individuos, te gusta saber de él o ella, están en constante comunicación y lo único que te interesa es estar con esa persona. No tienes miedo El miedo suele ser una señal de advertencia, si sales con una persona y el imaginarte en un compromiso con ella no te da paz o simplemente te pone a pensar que ya no podrás disfrutar de tu vida como lo sueles hacer, entonces es mejor que seas claro y no sigas en esa relación, ya que no tendrá futuro. Cuando el compartir tu tiempo con una persona no te da miedo, al contrario te hace sentir estable y seguro, es una clara señal de que estás listo. Tienes claridad Cuando empezamos a tener una relación puede surgir el pensamiento de “¿seguro que es él o ella?”, “¿si estoy por miedo a la soledad?, “¿no será mi miedo al abandono?” y otros tantos pensamientos intrusivos, si pasas por esta situación es mejor que reflexiones si realmente vale la pena continuar, pues una relación estable, segura y bonita te da la claridad aún en los momentos más adversos.

Tus intenciones cambian Al conocer a una persona puede que tus intenciones sean solo pasarla bien, tener con quien divertirte y/o salir, pero cuando pasa el tiempo y te das cuenta que eso ya no es suficiente, si no que ahora te gustaría compartir momentos de mayor intimidad, conocer a sus familias o amigos o hacer planes a futuro, es una clara señal de que ya no es una relación a corto plazo, ese vínculo ya se volvió un compromiso formal. Crecimiento personal Todas las relaciones que tenemos en nuestra vida tienen un aprendizaje que dejarnos o compartirnos, pero cuando llega una persona especial eso toma más sentido, así que déjame decirte que estás lista o listo cuando empiezas a tener un crecimiento personal a lado de esa persona especial, por ejemplo, tienes nuevas aspiraciones, sueños, metas, sales tu zona de confort, eres más libre, comprometido con lo que quieres o incluso comienzas a sanar viejas heridas. En pocas palabras crecen juntos pero en lo individual, pues esto los llevará a tener una relación segura y estable, ya que son dos personas estables con un deseo profundo de crecer como pareja.

