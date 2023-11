Alcalde de Arteaga pierde juicio de amparo; jueza le ordena suspender la baja de claves catastrales

El Juzgado Primero de Distrito ordenó al Ayuntamiento de Arteaga no dar de baja las claves catastrales de la colonia Universidad Universo, lo que afectaría la legítima posesión de aproximadamente un centenar de familias que requieren la clave para pagar el impuesto predial, conectar servicios públicos y solicitar permisos de construcción.

El abogado Óscar Amézcua Martínez, dirigente de la Unión de Colonias Populares Tierra y Libertad, tramitó y ganó el amparo número 1253/2023 y la jueza Claudia Hernández Sánchez resolvió a favor de la Unión.

Añadió que, al parecer por cuestiones políticas, el alcalde Ramiro Durán ordenó al director de Catastro Municipal dar de baja las claves. Ninguno de ellos rindió los informes requeridos por el Juzgado, de manera que se dictaminó el dar por ciertos los actos reclamados, en beneficio de las familias que empezaron a fundar la colonia en el 2014.

En 2019, se logró tramitar la escritura general del asentamiento y a partir de ello, las familias ya pueden escriturar las propiedades en lo individual y la clave es elemento indispensable para obtener el número oficial.

“Hace como tres semanas, el Alcalde declaró que estaba cancelando claves catastrales de un predio atrás del Campus Arteaga, de la Universidad Autónoma de Coahuila, que se habían dado en administraciones atrás. Presento un amparo porque estaba dando de baja las claves y el Juzgado nos da la razón”, expresó Amézcua Martínez

“Eso afecta el valor de las propiedades, se requiere no solamente para pagar el predial, sino que también se necesita para pagar los permisos de construcción, el alineamiento, los números oficiales. El Alcalde argumenta que las claves se dieron de manera irregular en administraciones anteriores, pero se entregó la información solicitada y se dieron de alta”, agregó.

Consideró que Ramiro Durán tiene motivaciones políticas, no obstante que la UCPTyL no tiene ligas políticas y se trata de una asociación civil. “El Presidente Municipal sabe que tengo parentesco con el senador Reyes Flores Hurtado, pero una cosa es que tenga un parentesco de afinidad y otra que milite en un partido, desde que renuncié al PRD no milito en ningún partido, solamente me dedico a la asociación”, refirió.