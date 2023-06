Alcalde de Torreón urge preparar presupuestos para eventos de carácter climático

Deben gobiernos federales y estatales ser previsores, no se puede esperar a que condiciones se compliquen y luego actuar

TORREÓN, COAH- En tanto que los pronósticos constatan que el aumento de la temperatura continuará como consecuencia del cambio climático, no solo en La Laguna, sino en el mundo, el alcalde de Torreón , Román Cepeda, urgió a los gobiernos federal y estatal a preparar presupuestos para eventos de carácter climático.

Lo anterior, dijo, lo ha expuesto en los distintos cargos que ha ocupado, como secretario de Fomento Agropecuario en la entidad, como delegado de la Secretaría de Agricultura en la Comarca Lagunera, como productor y ahora como Presidente Municipal.

No podemos esperar lo que ya sabemos que va a pasar, puesto que no ha habido un solo año en que no se haya hecho una declaratoria de emergencia por sequía, por lluvia extraordinaria o atípica, granizadas extemporáneas, heladas fuera de tiempo, etcétera.

La Federación, el Estado y los Municipios deben estar preparados para hacer frente a las consecuencias que esto conlleva, porque los calores se van a seguir presentando y desde ya se deben emprender acciones.

A nivel regional, con el respaldo de los demás órdenes de gobierno, se pudiera implementar un programa de reforestación, poner el agua en donde haga falta, tal como se está haciendo en esta ciudad, en que para el riego de plazas y jardines públicos se utiliza solo agua reciclada, entre otras acciones.

En ese sentido, Cepeda González comentó que aquí, dentro del humilde presupuesto municipal, el año pasado se emprendió un programa de instalación de paneles solares en edificios públicos y continuará en 2024, hasta donde se alcance.

Sin embargo, se requiere la participación de las empresas especializadas en el ramo, con alguna aportación para que faciliten o ayuden a instalar más paneles con menos recursos económicos.

Por lo pronto, el municipio está llevando agua a los sectores en donde por la ola de calor que se presenta están recibiendo agua por los llamados “tandeos”, pero no se ha dejado ni una sola colonia sin agua, apuntó.

Se tienen algunos problemas de abastecimiento de agua en algunas comunidades; sin embargo, se han tomado las medidas y se están atendiendo.

Señaló que como una medida para mitigar la demanda de agua potable en Torreón se lleva a cabo un plan de abasto emergente, de parte de las autoridades municipales y vía Desarrollo Social, se trata del reparto de agua potable en bolsas de 5 litros para habitantes de diversas colonias.

El programa lleva por nombre “¡Ahí va el agua!”, busca beneficiar a unas 3 mil 500 familias que se tienen identificadas con problemas de abasto.

Cepeda González, comentó que a casi un año de que hizo público el plan de 12 acciones para enfrentar la crisis en materia de agua, se han delineado nuevas líneas de trabajo, orientadas a garantizar que el vital líquido no falte a los torreonenses.