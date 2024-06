Alejandra Salazar, candidata de Morena a la alcaldía de Saltillo, señala que respetará resultado electoral

Alejandra Salazar, candidata de Morena a la alcaldía de Saltillo, señaló que respetará el resultado de la elección, siempre y cuando todo transcurra con legalidad: “Si observamos que hay inconsistencias, que hay anomalías, por supuesto que lo vamos a denunciar”.

Sobre la jornada electoral de este domingo, expresó su confianza en que transcurra en total paz, que no haya ningún altercado, que se sepa respetar la democracia y se ponga por encima de todos los intereses de la gente, no de unos cuantos, no de particulares, no de familiares ni de apellidos.

“Queremos que el pueblo mande y que se respete la democracia”, señaló, momentos de depositar el voto en la casilla ubicada en el Colegio Roberts, en la avenida Emilio Carranza.