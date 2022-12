Alerta en Coahuila por ideas suicidas en fiestas decembrinas y temporada invernal

Saltillo, Coah.- La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) llamó este miércoles a prestar atención a los cambios abruptos de ánimo, personales o de los seres queridos, ante la ideación suicida típica del invierno y las fiestas decembrinas.

“Lo principal es si notamos que hay un cambio en nuestra cotidianidad, un malestar profundo que nos impide desenvolvernos como comúnmente lo hacemos, inmediatamente pedir ayuda”, informó Berenice de la Peña Aguilar, directora de la facultad.

La especialista dijo que en el instante en que las personas noten que su vida comienza a cambiar y que no pueden con las circunstancias con facilidad, esa es una señal fundamental para actuar. “No nos esperemos a que venga algo mas fuerte, como el día de navidad, alcohol, droga, motivos de pelea o brotes de agresión”.

La directora de la Facultad de Psicología hizo un llamado a prevenir cualquier situación de explosión emocional que exponga a la persona o exponga su vida, “porque no nada más es pensar en ideación suicida, si no también en pleitos que ponen en riesgo la vida y que no asociamos con ideación suicida”.

TE PUEDE INTERESAR: Tras no llegar a acuerdo, dan apertura a juicio oral por incendio en La Pinalosa, Arteaga

Explicó que las personas piensan en salvaguardarse y no en generar un conflicto o ponerse en riesgo, “pero cuando las emociones no se manejan adecuadamente, buscamos este tipo de escenarios para de esa manera vivir al extremo y ver que sucede”.

Berenice de la Peña sugirió que en esta temporada las personas convivan, que el hecho de estar sea íntegro y no presentes físicamente, pero ausentes emocionales. “Buscar estar, buscar convivir para escucharnos, sentirnos y acompañarnos”.

La especialista pidió respetar los dolores de cada persona por mínimo o vanal que nos parezca y acompañar con respeto a quienes enfrentan un duelo. “Si sufre porque se murió una mascota, reprobó o hasta porque perdió la selección, respetar ese dolor, porque es de esa persona”.

Dijo que debe saberse que lo que la gente dice, es la figura. “Lo que lleva en el fondo son años y situaciones cargadas que impiden avanzar tan fácilmente”.

Puso a disposición de la ciudadanía la página de Facebook de la Facultad, así como la línea telefónica de “Punto y Coma”, 844 314 14 40, ambas con atención las 24 horas los 365 días del año, donde se puede encontrar canalización y contención, respectivamente.