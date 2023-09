Asegura Delegado de Fiscalía de Coahuila en Monclova, que no hay denuncias por robos a AHMSA

Rodrigo Chaires dejó en claro que el departamento jurídico de la empresa acerera no ha iniciado ningún procedimiento

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado no ha recibido hasta el día de hoy alguna denuncia por el robo o saqueó de chatarra y otros materiales que presuntamente se ha dado en la empresa Altos Hornos de México en Monclova.

Luego de que el líder del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, denunciara que esta problemática va en aumento, al estar paralizadas las plantas siderúrgicas 1 y 2; el delegado de la FGE Rodrigo Chaires Zamora reveló que él área jurídica de la acerera no ha formalizado alguna querella por tal situación.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza gobernador de Texas vigilancia en frontera con Coahuila para frenar ingreso de migrantes

“Denuncias formalizadas no tenemos, hemos estado trabajando algunos eventos donde se presenta el departamento jurídico y señala afectaciones a la empresa, pero no tienen que ver con robos, a esta fecha no tenemos personas puestas a disposición detenidas”, dijo el delegado.

SINDICALISTA DICE QUE LO HAN REPORTADO

El líder sindical informó en entrevista con VANGUARDIA que desde que la acerera paró su producción en diciembre del 2022, y su personal dejó de asistir a sus áreas de trabajo por la falta de energía eléctrica, se comenzó con el problema de robos, pero ahora se ha ido incrementando y aunque se ha reportado a las corporaciones, no se ha frenado la situación.

Declaró que los mismos habitantes de las colonias aledañas a estas plantas han denunciado y expuesto en fotografías y videos cómo personas ajenas a la empresa ingresan y sacan chatarra para venderla.

Al inicio acudían a pie, bicicletas y ahora se ha observado a personas que van hasta en camionetas para hacer mayores saqueos.