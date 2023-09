Continúa la deuda: más de 100 mil pesos debe AHMSA a cada uno de sus obreros

Francisco Ríos, líder sindical, explicó la diversidad de conceptos no pagados, debido a que la empresa ha enfrentado problemas financieros, incluyendo cortes de servicios públicos y deudas con entidades gubernamentales

Entre la falta de 21 semanas de salario y demás prestaciones que no se han pagado en tiempo y forma a los trabajadores, la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) adeuda un monto de más de 100 mil pesos a cada uno de los 6 mil obreros. . de las plantas siderúrgicas 1 y 2, instaladas en Monclova, Coahuila .

Francisco Ríos , Secretario general de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático , -que respalda a los trabajadores-, otorgó una entrevista a VANGUARDIA donde explicó que los montos del adeudo varían según las categorías de cada obrero, no obstante, la menor cantidad de adeudos a trabajadores, es de 100 mil pesos.

Recordó que no solo son los pagos de salarios que no se han realizado, si no el pago del medio ahorro del año anterior, el ahorro del año actual, un porcentaje de la pro huelga que la empresa descuenta de las nóminas y tampoco se entregó al gremio, vacaciones, bonos de puntualidad y asistencia, vales de despensa por mencionar algunos de los conceptos.

“ Son muchos conceptos que se nos deben que suman una cantidad considerable ”, dijo el líder sindical.

Señaló que los obreros están desesperados ante el incumplimiento de pagos de parte de la acerera donde han trabajado por décadas; muchos de ellos han recurrido a la venta de sus casas, propiedades, vehículos.

La empresa paró la producción de acero en diciembre del 2022 y al poco tiempo vio los estragos de la falta de ingresos por la venta de acero; con ello se dejaron de pagar servicios como la energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad cortó la luz, dejó de pagar a Petróleos Mexicanos y este cortó el suministro de gas, así mismo dejó de pagar al IMSS , Infonavit , Hacienda y recayeron complicaciones.

Luego vino el incumplimiento de pagos de salario y prestaciones; Actualmente, los seis mil obreros sindicalizados tienen 21 semanas sin recibir el pago de sus salarios.

HAY ESPERANZA

Luego de que Ismael Leíja Escalante , líder del Sindicato Nacional Democrático , anunciara que para el próximo 30 de septiembre se tendrán buenas noticias sobre la posible venta de AHMSA y el pago a sus trabajadores, la esperanza de que se reactiva la fuente de empleo ha regresado a los trabajadores.

Francisco Ríos dijo que ahora se ve un panorama más positivo y se espera que se dé la venta de la siderúrgica.

“La base trabajadora ha visto positivo este comentario, piensa que no se está vendiendo cualquier cosa, es una empresa muy grande, una empresa rentable al cien por ciento, por eso se ha tardado el proceso; la confianza es que por parte del gobierno federal ya se dio entrada a los inversionistas, que se están llegando a acuerdos y es un proceso tardado ”.

Habrá que esperar a que llegue el día, mientras tanto los obreros siguen luchando en otros empleos temporales para poder subsistir.