Audiencias públicas son para atender a la ciudadanía y darles solución: Alcalde de Torreón

TORREÓN, COAH.- Las 40 dependencias del gobierno de Torreón, encabezadas por el alcalde Román Cepeda, se instalaron este jueves en la colonia Jacarandas, para atender solicitudes, requerimientos y necesidades de la ciudadanía.

En el mensaje que emitió el Alcalde, dijo que son bienvenidas todas las propuestas que sean de beneficio para las colonias, “lo importante es salir a dar solución a cada uno de los planteamientos”.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Torreón presunto asesino de empresario lagunero, convivió con él antes de matarlo

La estrategia de acercamiento con la ciudadanía donde se atiende la problemática, es con el fin de dar la oportunidad de que presenten su problemática directamente y no tener que acudir a la Presidencia Municipal.

Si bien conoce todo el municipio, hay que estar atentos y recibir directamente la problemática en cuanto a la operación de los servicios, comentó.

Las audiencias públicas que ofrece el Alcalde son cada semana en diferentes colonias, para ofrecer una atención personalizada hacia la ciudadanía, atender directamente las necesidades que se presenten., en cuanto a limpieza, agua, pavimento, alumbrado, remozamiento de plazas, de todo “estamos en todos los lugares resolviendo los problemas”, aseveró.

Actualmente el incremento de la temperatura se conjuga con temas importantes de agua potable, se está trabajando en la perforación e interconexión de pozos para que no falte el vital líquido en ningún sector, ya sea habitacional, comercial o industrial´.

Hoy tenemos altas temperaturas, existe una mayor demanda no solo de energía eléctrica, sino también de agua, por lo que el trabajo que se está haciendo es extraordinario y de una u otra forma se está dando respuesta a esos desafíos.

SEGURIDAD Y ORDEN, ANTE TODO

En tanto que a nivel nacional la media de inversión en Seguridad Pública es del orden del 5 por ciento, según la encuesta nacional del INEGI, en Torreón se aplica en promedio un 18 por ciento del total de recursos disponibles, 3 a 1 sobre la mayoría de los municipios.

La Seguridad y el Orden, dijo, es el primer eje de su gobierno, porque si no hay seguridad no hay inversión, no hay aumento de salarios, no hay esparcimiento, no hay convivencia familiar.

Desde el inicio de su administración el edil se comprometió a poner a Torreón en los ojos de México y del mundo y se está haciendo un gran esfuerzo para lograrlo, pero la seguridad es fundamental para que se desdoble la atracción de inversiones.