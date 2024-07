El deshielo en Alaska es ‘increíblemente preocupante’, dice estudio

Según Martin Truffer, físico de la Universidad de Alaska Fairbanks que no participó en el nuevo estudio, los científicos saben que el deshielo de los glaciares se ve afectado por este tipo de retroalimentación que se refuerza a sí misma . En general, sin embargo, los modelos de cambio de los glaciares aun no incluyen suficientemente estas complejidades físicas, dijo Davies. “ Si quieres saber cómo se comportará este campo de hielo, tienes que saber que la física es realista ”, afirmó.

No obstante, la ciencia avanza con rapidez, añadió. El año pasado, los investigadores publicaron proyecciones sobre la evolución de todos los glaciares de la Tierra en función de lo que la humanidad haga, o deje de hacer, con respecto al calentamiento global.

El logro científico fue significativo, aunque la conclusión no fuera alentadora. Según las proyecciones, incluso si las naciones cumplen el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius por encima de las condiciones preindustriales, aproximadamente la mitad de los glaciares del mundo, unos 104,000, podrían haber desaparecido para 2100.

Raymond Zhong es reportero del clima y asuntos ambientales. c. 2024 The New York Times Company.

Por Raymond Zhong, The New York Times.