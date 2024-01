CBP hace oficial el anuncio sobre la reanudación de las operaciones en puentes de Arizona, California y Texas

EAGLE PASS, TX.- A través de un comunicado, la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hizo el anuncio oficial de que a partir de este jueves 4 de enero, se reanudan las operaciones en los puentes internacionales de Nogales, Lukeville, en Arizona; en San Diego, California, así como en Eagle Pass, Texas.

“A partir del 4 de enero de 2024, la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. reanudará sus operaciones en las siguientes ubicaciones:

En Eagle Pass, Texas, el procesamiento vehicular se reanudará en el Puente Internacional 1 de Eagle Pass a las 07:00 horas.

En San Diego, California, las operaciones del Peatonal Oeste de San Ysidro se reanudarán a las 06:00 horas.

En Lukeville, Arizona, las operaciones del puerto de entrada de Lukeville se reanudarán a las 06:00 horas.

En Nogales, Arizona, las operaciones del cruce fronterizo de Morely Gate se reanudarán a las 10:00 horas.

Y detalla que el CBP continuará priorizando la seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a la situación sobre el tema migratorio.

“Continuamos evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales (como programar una cita a través de CBP One) y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en el país”, subraya el comunicado.