Coahuila: 13 municipios bajo sequía extrema; Región sureste ‘anormalmente seca’

EMPIEZA NL ‘TANDEO’ DE AGUA

Ayer, autoridades de Nuevo León comenzaron con el “tandeo” de agua para consumo humano, en el municipio de Guadalupe y algunos sectores de San Nicolás y Juárez. Bajo un programa se dividió en siete zonas al área metropolitana y municipios periféricos: una zona por día verá reducido el suministro en un horario de las 9:00 horas a las 5:00 horas del día siguiente.

Ante el plan del Gobierno de Nuevo León de llevar agua del río Pánuco en la Huasteca potosina, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se mostró en contra.

“No lo van a lograr, así yo vaya y me atraviese y me amarre a las máquinas y sé que muchos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí”, dijo.