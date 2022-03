$!Así es el Día Mundial del Agua en periferia de Saltillo: se bañan, lavan y beben cada tres días

Yadira Navarro , habitante de la colonia, manifestó que siendo el agua un recurso indispensable para vivir, no se ha estructurado el sistema de distribución del líquido vital , aunque la colonia ya tiene años de antigüedad e incluso se han vendido predios y muchos son propietarios.

Este Día Mundial del Agua , habitantes de la zona aseguraron que podrían hacer el pago de la cuota que consumen de agua siempre y cuando el servicio fuera permanente pues aunque ahora no realizan pagos por el suministro de agua , es mínimo y carente.

Sin embargo, sigue siendo considerada una colonia irregular por lo que ni autoridades o particulares están dispuestos a extender las redes de servicios hasta la falda de la Sierra donde se ubica la colonia al poniente de la ciudad.

“Es muy necesaria, no se puede bañar a diario, pues cómo si no hay agua, los días que no cae, ¡aguas!, ni gastes ni vayas muchas veces al baño porque cómo le hacemos”, comentó Yadira, quien debe lavar los trastes y ropa en tinas.

“En veces hay y en veces no hay, vamos y agarramos de las llaves de agua pero a veces también las lideresas no nos dejan porque se acaba y somos muchos, en tiempo de calo no siempre hay y es más batallar”, expresó María de Jesús Rangel, quien carece del servicio así como más de 250 familias en la colonia.

Aunque es poca el agua que utilizan por familia, es en estas colonias donde más se rehúsa el recurso, pues una vez que lavan trastes o ropa, usan esa agua para lavar carros, baños o tirar del escusado.

Mientras que muchas familias sólo ven la opción de hervirla para poder beberla pero la gran mayoría la bebe directamente de los tambos donde las almacena.