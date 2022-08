Only Fans es un sitio web que ofrece servicio de suscripción de contenido, en el que los creadores obtienen ingresos a través de los usuarios suscritos a su perfil. Al pagar, las personas reciben material en fotografías o videos, principalmente con fines eróticos .

En tanto, las entidades en las que se ha mostrado menor interés por Only Fans durante el último mes son: Ciudad de México; Tlaxcala; Estado de México; Guanajuato y Jalisco.

Respecto a los temas relacionados con las búsquedas de Only Fans, se encuentran los perfiles de figuras como Victoria Rojo (ex futbolista); Sophia Lee (actriz) y Fernando Carrillo (actor), todos ellos, habiendo abierto sus cuentas de Only Fans recientemente.

En tanto, también se han popularizado las cuentas de Ashley Harkleroad (tenista); Suzy Cortez (modelo); Jailyne Ojeda (modelo) y Cazzu (cantante).