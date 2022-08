Salvador Saade, líder de la asociación civil “Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo”, señaló que los reportes de los integrantes de la asociación son constantes quienes aseguran que el recibo de la luz llega junto a los técnicos que cortan la energía eléctrica.

“El problema es, además de las fallas constantes en temporada de lluvia ante los antiguos transformadores y su nulo mantenimiento, que los recibos no llegan a los negocios, y cuando llegan el técnico viene detrás para decirles que ya es momento de hacer el corte ante la falta del pago”, expresó el también comerciante.

“Es un problema que fomenta corrupción, no sé si es adrede o qué está pasando. Reconozco que se necesita mejor administración o capacitación en las fechas que se deben realizar los pagos, pues estamos atenidos a que nos llegue el recibo pero no llega.

En lo personal, me pasó que el recibo no llegó y mejor me lo entregó quien me cortó la luz, porque ya era un pago vencido y ameritaba el corte de energía eléctrica, además, comentó el líder, “no siempre te dan chance de ir a pagarlo”.

“En tiempo de lluvias, además, hay muchas fallas donde o se echan a perder aparatos eléctricos que su reparación cuesta alrededor de los 400 pesos, se descomponen o truenan las máquinas registradoras, se pierde además la posibilidad de pago por tarjeta y pues a veces se requiere cerrar el negocio”, comentó Saade.

“Los clientes no se acercan porque los locales están oscuros, se averían las terminales, se pierde el trabajo de inventario en caso de estarlo haciendo, etcétera, pero todo eso repercute en las ventas”, puntualizó el líder de comerciantes.

Aunque VANGUARDIA solicitó la postura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Regional, no se obtuvo respuesta.