Coahuila: La Sección 5 del SNTE reprime las protestas y simula apoyar al movimiento, acusan docentes

En dicho lugar, los marchistas encararon a Padrón García, solicitándole que no tomara represalias contra ellos, como se les amenazó, a lo que el dirigente respondió textualmente: “Compañeras y compañeros, miren, ustedes vinieron por una decisión personal, totalmente justa, y por supuesto que yo voy a hacer la intervención para que no tengan esa repercusión”.

“ No es posible que Padrón se quiera colgar la medalla, cuando todos sabemos que siempre ha estado en contra de las manifestaciones”, señaló uno de los inconformes al término del recorrido, donde fueron recibidos por los diputados Álvaro Moreira y Magaly Hernández , esta última, coordinadora de la Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Humano y Actividades Cívicas.

”Coahuila despertó, por fin, y la base demostró que puede lograr muchas cosas estando unidos. No es un logro del SNTE. Este logro es de los maestros que hoy decidieron alzar la voz”, aclaró otro cibernauta, cuyo nombre se omite.

Agregó que “a pesar de las represalias de las autoridades educativas y de algunos secretarios generales miedosos, que quizá a ellos no les estará afectando dicha ley, y las llamo represalias porque no se dio el apoyo total para que (el gremio) en su totalidad saliera de las aulas a manifestar su inconformidad, mandando mensajes de aplicar faltas. Aun así, ya se dio el primer paso y no hay marcha atrás”.