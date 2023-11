Coahuila: por decisión unánime, partidos políticos aprueban reducir jornada laboral

El PRI votará a favor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, en lo que hay coincidencia con los diputados federales de Morena, PT, PVEM, MC, PRD y PAN, pero falta definir si los cambios aplicarán de inmediato o será un proceso gradual de varios años.

“Si esta reforma llega al Pleno (de la Cámara de Diputados) el PRI votará a favor de ella, porque somos un partido constituido por muchos trabajadores”, informó Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del tricolor en la Cámara Baja.

Con ello, los trabajadores dispondrían de más tiempo de descanso y para dedicarlo a la familia; además, se reducirían las enfermedades y el estrés laboral, con mayor rendimiento laboral.

“Creo que se puede realizar de manera escalonada, de tal manera que en varios años se vaya adecuando para que las empresas no sufran pérdidas, pensamos que debería ser de manera escalonada, es un beneficio para los trabajadores que hoy en día no tienen momentos para sus familias. Hay que trabajar más la propuesta porque no sabemos en qué impacta en la seguridad social de los trabajadores, se tiene que reflexionar y de llegar al Pleno el PRI votará a favor”.

Los empresarios, indicó, plantean que la reforma se aplique de manera escalonada, no de inmediato.

Tereso Medina Ramírez, diputado federal y quien participó en los foros de Parlamento Abierto para analizar la reforma, señaló que el dictamen fue votado a favor en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero falta que la analice y dictamine la Comisión de Trabajo, para la cual aún no han citado a reunión, de manera que no entraría en la sesión del Pleno de este miércoles.

“El sector empresarial cambió su posición y terminó por decir que la reforma laboral de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, es bueno para los trabajadores. Ni la CTM ni el PRI, le vamos a dar la espalda a los trabajadores, estamos por un México de 40 horas”.

En estos momentos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados integra las propuestas planteadas en los foros por representantes obreros, sindicales, empresariales, abogados laborales, académicos y del sector salud, entre otros participantes.

La demanda se presentó desde 1973 por Fidel Velázquez, dirigente de la CTM a nivel nacional, pero no hubo las condiciones en su tiempo para aprobarla, lo que representa una gran deuda social para con los trabajadores de México. De los 157 países del mundo, México ocupa el lugar número 151 con menos horas de jornada laboral, es decir, está entre los que más trabaja.

“El promedio, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, debe ser de mil 700 horas y México está arriba de las mil 200 horas laboradas. Sostengo que no trabajando más horas se incrementa la productividad; la productividad se incrementa con talento, destreza, capacitación y con propuestas”.

“No es un tema de costos, es un tema de inversión, todos podemos aportarle a que México transite en esta justa demanda porque tenemos 105 años con la jornada laboral de 48 horas y el país ha cambiado, los trabajadores reclaman más tiempo para su familia y lograr un mejor nivel de seguridad social y de salud”.

Señaló que los trabajadores reclaman trabajar menos horas, pero también reafirman el compromiso de sostener los incrementos de productividad y que el centro laboral sea competitivo. Todos los partidos apoyan la reforma, falta definir si será de aplicación inmediata o gradual, lo que se espera sea votado en diciembre.

“Esto es el inicio de la construcción de un nuevo pacto social por México. Si es un hecho que el mejor capital humano que tenemos son los trabajadores, a ellos hay que apoyarlos y darles respuesta en la demanda de la reducción de la jornada laboral”, finalizó.