Confirman denuncia contra candidata de Morena a la Alcaldía de Saltillo por sustracción de menores

La candidata por Morena a la Alcaldía de Saltillo, Alejandra Salazar, enfrenta una denuncia por sustracción de menores, según confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila.

Esta denuncia actualmente se encuentra en trámite, aunque hasta el momento la candidata no ha sido notificada del proceso legal.

En redes sociales circula un video en el cual se puede observar a Judith Alejandra Salazar Mejorado en un vehículo; mientras que se escucha a la denunciante: “Nada más voy a grabar que viene la hermana, Alejandra Salazar, que viene a llevársela, está haciendo sustracción de menores, ya que yo tengo la guardia y custodia de la menor”.

Los datos personales y el rostro de la menor fueron cuidados para evitar vulnerar algún derecho en su contra al hacer público el material gráfico.

La mañana de este miércoles, la abanderada de Morena por la Alcaldía de Saltillo acudió a realizar una visita al mercado sobre ruedas que se instala en la colonia Brisas Poniente.

En el lugar fue entrevistada, señalando que efectivamente hay un procedimiento que involucra a su padre, y padre de la menor en cuestión; aunque ella, afirma, aún no es notificada.

“Absolutamente nada, eso no es un asunto mío, vayan pregúntenle a mi papá, es un asunto entre mi papá y la mamá de mi hermana y aparte no me puedo pronunciar acerca de un juicio que está en proceso, entonces ya las autoridades van a determinar”, respondió ante el cuestionamiento.

Alejandra Salazar actualmente sí tiene un proceso que se está iniciando en su contra, según la Subdelegación de la Fiscalía del Estado, proceso por el que podría ser castigada con cinco años de prisión.

“No se me ha notificado, a mí no se me ha notificado, el día que me notifiquen con gusto atendemos, nosotros también tenemos nuestros abogados trabajando en ese juicio”, comentó la candidata.