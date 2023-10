De gira por Coahuila, Claudia Sheinbaum firma acuerdo por la unidad de la 4T

Aspirante presidencial de Morena afirma que “no se vale salirse del proyecto” cuando alguien dentro del partido no gana una encuesta

Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, estuvo en la región Laguna donde firmó el “acuerdo” de unidad con diferentes políticos y ciudadanos, pues aseguró que será la clave para la victoria en las elecciones presidenciales el próximo año.

Recordó que en Coahuila hubo división en la elección para gobernador de junio pasado, y “por eso no nos fue tan bien”, comentó. Dijo que se requiere primero una unidad con el pueblo, con las causas por las que se lucha.

“Cada que alguien no gane una encuesta, que piense en los pobres de Coahuila, en los más necesitados de Coahuila; no en su persona. Aquí no se vale salirse del proyecto”, mencionó.