Del antro al teatro: estas son las drag queens de Saltillo que buscan sacar del bar al arte drag de la ciudad

“A mí lo que me gusta es el teatro, y siempre dentro de mis shows lo que busco es narrar una historia. Cuando Oye Mac nos dijo del proyecto a mí me pareció super bien. Que además es una puesta en escena que es teatro, con personajes que además ya son más exagerados y más producidos”, dice.

“Nosotros tenemos muchos otros talentos que tal vez no se pueden expresar en un antro porque el formato es más corto y es para gente que está tomando generalmente. Aquí hay muchísimo más gente que se puede acercar al drag, como por ejemplo mi familia. Ahora mi papá me dice que podría ser actor”, expresa Alonso Sánchez.

Ernesto de la Cruz es quien da vida a Bela Snow, y dice que a lo largo de este último año donde se ha dedicado a hacer drag, se ha dado cuenta que esta también es una lucha personal que empieza desde dejar la pena y reivindicar a su movimiento para el que piden respeto al menos, si no hay gusto.

“Antes me daba vergüenza que me vieran salir de mi casa así, pero poco a poco he ido luchando con eso porque es algo que me gusta y que he ido tratando de hacerle ver a la comunidad a la que pertenecía de que no es algo malo sino que es arte. Ha sido quitar tabúes”, dice.