Denuncian irregularidades financieras por más de 118.4 mdp en Ayuntamiento de Parras

La administración del alcalde Ramiro Pérez Arciniega, de Parras de la Fuente, registró irregularidades financieras por 118 millones 419 mil pesos durante el periodo 2019-2021, por lo que la Auditoría Superior del Estado presentó denuncias por posible desvío de recursos y malversación de fondos en contra de quien o quienes resulten responsables.

“Ya la Fiscalía (Anticorrupción) tiene todo el expediente, por eso este hermetismo de mantenernos al margen para que la autoridad correspondiente haga lo que corresponda”, informó el alcalde Fernando Orozco Lara.

Publicidad

Mientras que Morena basa su discurso en la austeridad y cero corrupción, los hechos son contrarios a ello, en el caso del ex alcalde Pérez Arciniega: “Ahí los hechos hablan más que mil palabras y es nuestra responsabilidad actuar de manera respetuosa con la gente de Parras porque los números no mienten”.

Suman alrededor de 15 carpetas de investigación sobre las irregularidades financieras detectadas en varias direcciones y departamentos municipales.

“Estamos hablando de millones, en su momento vamos a hacer público todo esto, en cuestión de días vamos a hacer esto público”, dijo, al aclarar que no se brinda mayor información para no entorpecer la investigación.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Apuestas ilegales en deportes mexicanos ascienden a montos millonarios

IRREGULARIDADES FINANCIERAS DETECTADAS

En suma, Pérez Arciniega y sus colaboradores no solventaron observaciones por 118 millones 419 mil pesos. Tan solo en el 2021 el deficiente manejo presupuestal genero un déficit de 29 millones 741 mil pesos, lo que compromete el flujo de la actual administración.

Publicidad

La ASE revisó los registros contables y la nómina y descubrió que el Municipio realizó la retención del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios en el 2021 al personal, por un monto de 6.7 mdp, pero no hizo el pago a Hacienda.

En diferentes obras ejecutadas, encontraron deficiencias físicas y técnicas; no comprobaron o justificaron erogaciones en sueldos y prestaciones o bien, la documentación fue insuficiente, lo que representó un monto de 13.7 mdp.

Entre el 29 de marzo y el 3 de mayo del año pasado, Francisco Medellín Reyes ofreció el curso de capacitación “Seguridad y Derechos Humanos” para la Policía Municipal y cobró 696 mil pesos. Sin embargo, los contratos no fueron debidamente firmados por el alcalde; de 50 elementos que debían asistir, solo se confirmó la asistencia de ocho; no hay documentos que justifiquen el curso, en tanto que Medellín no forma parte del Padrón de Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios de Parras.

Publicidad

Además, Medellín Reyes ofrece servicios contables y no hay evidencia que lo acredite para impartir este tipo de cursos; asimismo, el pago, realizado el 31 de diciembre del 2021, a las 19:00 horas, se realizó sin ningún tipo de comprobante fiscal que lo avalara.

Durante el 1 de abril al 30 de junio se detectaron pagos a la síndica y cinco regidores suplentes, por 613 mil pesos, sin que se demostrara de manera oficial la revocación de los titulares. Cada uno percibió 102 mil pesos.

Sylvia Imelda Quintana Torres y Mario Alberto Soto Zúñiga cobraron como regidores en ese mismo periodo, pero en los datos del Instituto Electoral de Coahuila no aparecen como titulares o suplentes. También incurrieron en usurpación de funciones.

Publicidad

En tanto, Yonatahan Fuantos Pérez ocupó el cargo de tesorero municipal a partir de la primera quincena de febrero del 2021, sin embargo, no hay documentos que comprueben y justifiquen la designación y posesión del cargo. Entre abril y junio cobró 126 mil pesos. Luego, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre cobró 260 mil pesos con el mismo cargo. A lo largo de ese año, se presume los delitos de usurpación de funciones y malversación de fondos por 85 mdp.

De igual manera, entre el 1 de abril y el 30 de junio se pagaron 777 mil pesos a 24 personas que cobraron como directores de Turismo y Jurídico, como subdirectores de Desarrollo Rural y Turismo, o como policías, bomberos, auxiliares administrativos, sin justificar el pago, incluso la persona identificada como Dora Angélica cobró al mismo tiempo como síndica suplente y como encargada del DIF-Municipal, aquí cobró 115 mil pesos.

Sylvia Imelda, Mario Alberto, Adrián y Lorena cobraron al mismo tiempo como regidores suplentes y como subdirectora de Turismo, encargado del Deporte Municipal, subdirector de Desarrollo Rural y supervisora de Desarrollo Social, respectivamente. Luego, del 1 de julio al 31 de diciembre, siguieron cobrando sin justificar el pago; en ese tiempo cobraron, entre todos, más de 1.4 mdp.

Publicidad

La investigación financiera reveló pagos irregulares a familiares de la regidora Brenda Vélez Zurita, pareja sentimental del alcalde Ramiro Pérez, en las áreas de Obras Públicas y Desarrollo Social, por un monto de más de 532 mil pesos.

Otra irregularidad: se pagaron más de 1.9 mdp a empleados sindicalizados por los conceptos de “Cantidad Adicional”, “Compensaciones por Servicios Eventuales” y “Retroactivos” a determinados trabajadores sindicalizados, sin que estén contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Por otra parte, se revisó el Padrón de Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios del Municipio entre el 1 de abril y el 30 de junio del 2021 y encontraron pagos por 4 millones 55 mil pesos a personas no contempladas en el Padrón, incluso hay registros de pagos a la cuenta de “Bailes Privados” por eventos que acumularon 146 mil pesos de febrero a diciembre del año pasado.

Publicidad

El mismo año, el Municipio cobró 3 mil pesos por concento de “Inspectores de la Salud”, no incluido en la Ley de Ingresos. Sumaron 599 eventos y 1 millón 797 mil pesos que no ingresaron a las cuentas municipales. Ese recurso, decía en los permisos, sería para comprar material de prevención del COVID-19, para beneficio de todos los ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: Cosecha de maíz en México está 35% abajo de la media mundial