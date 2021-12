Desatan en redes campaña para no circular por ‘Los Chorros’

Saltillo, Coahuila.- “El gobierno no hace nada porque no le importas, hagámoslo nosotros, no utilices la carretera Los Chorros”, circula en redes sociales junto a una imagen con el mismo mensaje e imágenes de accidentes en este tramo de la Carretera 57.

Cientos de usuarios compitieron el mensaje emitiendo una opinión sobre el poco compromiso que han demostrado las autoridades para la atención del tramo carretero donde a menudo miles de vehículos con familias a bordo y de carga circulan en dirección a Saltillo.

“Turistas, por tu seguridad y la de tu familia, no uses la carretera 57 de los Chorros”, compartieron usuarios de redes sociales en grupos cerrados y públicos para replicar el mensaje de alerta a quienes estas vacaciones planean arribar a la capital de Coahuila o atravesar la ciudad para continuar su viaje.

“Me tocó ver cómo quedó todo fue horrible y antes todos los días iba y venía por esa carretera y fácil 3 de los 5 días de la semana que trabajaba había algún accidente, la mayoría con consecuencias graves”, comentó el usuario identificado como Karencita Gr.