¡Desvelarán a dinosaurios! Anuncian la tercera edición del Mude After Dark en el Museo del Desierto

En una conferencia de prensa encabezada por, Arturo González, director del Museo del Desierto; Raúl Rodarte Leos, de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, y Jorge Mario Morales, promotor musical y coordinador del evento, revelaron los detalles de la tercera edición del Mude After Dark, programado para el 22 de junio en la ciudad de Saltillo.

El evento contará con un variado elenco musical que incluirá a Ninetoes, Girl Ultra DJ Set, Pahua, Chusi, Pjama, Bolishe One, No Disco, Sonido Sinvergüenza, Alex Wossner, Carnavali, Tavs, Pyko, Jorge Todd, Giorgio, Andy Pandy, MJ Sax, Csila OG y Mura X Same. Además, habrá una oferta gastronómica de primera categoría con la participación de establecimientos como Diente de León, Elotes del Mirrey, Búnker, Kai By Tapanco y Zoika.

La tercera edición del Mude After Dark promete un formato mejorado, a la altura de los eventos “after-hours” populares en Estados Unidos y Europa. Se llevará a cabo en diferentes áreas del Mude, con un escenario principal animado por diversos DJ locales, así como entretenimiento en los patios de lluvia y otros espacios.

El concepto de eventos after-hours en recintos como museos es una alternativa que lugares como el MET y el Guggenheim de Nueva York, el Melbourne Museum de Australia, el Museo de Ciencias en California y el Museo de Historia Natural de Londres han llevado a cabo.

Se espera la asistencia de 300 personas a este evento exclusivo para mayores de 18 años. Los boletos están disponibles en preventa por $490 y el día del evento por $550, ambos incluyen 2 bebidas de cortesía. Pueden adquirirse en las taquillas del Museo del Desierto, en el Gift Shop de Parque Centro, en JR Sombreros, Arte Egipcio, y en línea a través de NewTicket.com.

El Mude After Dark es una iniciativa que busca transformar la experiencia tradicional del museo al ofrecer un recorrido nocturno acompañado de música electrónica, espectáculos de luces, gastronomía y coctelería en el Museo del Desierto.