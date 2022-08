“Nos parece claro que el PRI representado por empresarios como Alito Moreno y Manolo Jiménez está en una crisis moral y no es extraño que veamos a más personajes salir de ese partido salir del desprestigio que significa limitar ahí ”, dij o Diego del Bosque.

Tanto el dirigente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque , como el exdiputado y senador Luis Fernando Salazar, coincidieron en que las salidas del Revolucionario Institucional, ya no son una sorpresa para esa bancada y aseveraron que Shamir fue una pérdida para ese partido en cuestiones de estructura electoral.

Del Bosque ahondó, que rumbo al proceso electoral del 2023 las salidas de personajes importantes del PRI se hará más frecuente, y sobre ello, manifestó que es algo que se ve con buenos ojos.

Sobre un posible traslado de Shamir Fernández a la militancia de Morena, Diego del Bosque manifestó que las puertas del partido marrón están abiertas, siempre y cuando las personas que entren se comprometan a cumplir con los principios que se representan desde la Cuarta Transformación.

Por otro lado, Luis Fernando Salazar manifestó que no ve posible que Shamir Fernández se una a las filas de Morena, puesto a que durante la legislatura en la que se le han presentado decisiones de los proyectos de Morena, ha sido un rechazo total.

“No creo que vaya a buscar un espacio en Morena, porque opuso abiertamente al Presidente; a la Reforma Eléctrica, Electoral y a la Guardia Nacional; es decir, las Reformas Estructurales las votó en contra. Fue uno de los diputados que hasta el último momento lo señaló como traidores a la patria. Va a ser muy difícil que Shamir trace una ruta hacia Morena”, manifestó Luis Fernando.

En ese sentido, Salazar, quien buscaría contender por la candidatura a la gubernatura de Coahuila en el 2023, dijo que aunque Morena es un partido abierto, también “se pueden reservar el derecho de admisión”, con figuras que no han sido “honorables” en su carrera política.

“A mí no me corresponde decir si se acepta en Morena; pero Morena es un movimiento que acepta a gente de bien, honorable y que se haya opuesto a la mafia del poder. Es difícil después de haber votado la mega deuda de Humberto Moreira, llegar y decir que quiere un espacio en Morena. No es fácil de que quepa en el Movimiento”, manifestó.