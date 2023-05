$!Elecciones Coahuila 2023: resumen de campaña del 18 de mayo de los 4 candidatos a Gobernador

ANUNCIA GUADIANA APLICACIÓN PARA SERVICIO DE TAXI

Armando Guadiana Tijerina, candidato a gobernador por Morena, aseguró que durante su sexenio lanzará una aplicación móvil (APP) para los taxistas a fin de modernizar la prestación del servicio, monitorear las rutas, brindar mayor seguridad tanto a los usuarios como a los mismos conductores y competir con las demás plataformas tecnológicas.

“Muchos conductores me han manifestado que están en desventaja con el servicio que ofrecen las plataformas digitales y coincido porque pagan muchos impuestos que un vehículo particular no, la era digital nos ha alcanzado y la mejor manera de apoyarlos es generar igualdad de condiciones”.

Explicó que el Gobierno del Estado les garantizará seguridad y la APP estará conectada con la Secretaría de Seguridad Pública para tener un canal de comunicación eficaz e inmediata para los usuarios.