Elecciones Coahuila 2023: Voto porque Coahuila siga ‘blindado’ contra el crimen

Víctor Flores, residente de la colonia Brisas Poniente de Saltillo, vota para que Coahuila continúe blindado en materia de seguridad.

Señaló que aunque el sector donde habita es seguro, existen zonas de la ciudad que tienen que ser atendidas en esa materia, por lo que envió un mensaje al próximo Gobernador del estado para que mantenga la estrategia de seguridad en todo el municipio.

“Tengo la esperanza de que siga ordenando el estado y el municipio, que se le dé continuidad a los planes que ya existen, que no desaparezcan y que se extiendan en toda la ciudad, ya que hay sectores desatendidos donde ocurren robos a casa habitación y entre otras problemáticas”, dijo en entrevista.

Agregó que se trata de una preocupación entre la ciudadanía, debido a que otras entidades se encuentran en graves problemas de seguridad.

“Deseo que se siga manteniendo el estado blindado y que no ocurra lo que en otras entidades; a mí me ha tocado viajar bastante y me doy cuenta de que Coahuila está verdaderamente seguro”, expuso.