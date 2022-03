“En breve se iniciará un Desarrollo Económico importante en Monclova y la región”

Gracias a la llegada de nuevas inversiones a Monclova “en breve se iniciará un desarrollo económico importante en toda la región centro del Estado”.

Lo anterior se dio a conocer en una reunión presidida por Mario Dávila Delgado donde estuvieron Miguel Ángel Algara Acosta Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad y Claudio Bres Garza Secretario de Economía, donde también estuvieron los alcaldes de Frontera y Castaños, así como representantes de las cámaras empresariales, para planear el futuro económico de la Región.

Durante la mesa de trabajo, también estuvieron regidores y directores de las diferentes áreas de los municipios señalados; el tema que se trato fue el desarrollo económico de la región y la infraestructura que requiere la región para incentivar la llegada de algunas empresas que están interesadas en invertir en esta región.

TE PUEDE INTERESAR: Coordinación, fundamental para conservar seguro a Coahuila: Miguel Riquelme

Sin embargo, el nombre y giro de estas empresas, se darán a conocer más adelante, cuando se confirme el acuerdo entre empresarios el Estado y los municipios, pero de que hay interés en los tres municipios lo hay.

Otro de los puntos que se acordó fue que los recursos generados a través del Impuesto Sobre Nómina en Monclova, aproximadamente 30 millones de pesos, serán destinados a la construcción del Centro Histórico junto con una cantidad adicional que aportará el municipio.

También se habló de los planes a futuro en relación a la interconexión, que se tendrá con el estado de Texas a través del corredor económico denominado Port to plains, que inicia en la ciudad de Mazatlán atraviesa por Durango, la laguna y pasará por la Región Centro, para terminar en la parte de México con Acuña y Piedras Negras, para continuar en Estados Unidos y Canadá.

Este corredor industrial será por carretera y ferrocarril, y detonará un importante desarrollo económico en toda la región.