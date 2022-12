En Coahuila, arriesgan su registro aspirantes adelantados, advierte IEC por actos anticipados de campaña

Sin estar en proceso electoral, pueden caer en ilegalidades, hay quejas en contra de aspirantes de Morena y PRI; cumplen medidas cautelares, pueden pronunciarse sobre sus aspiraciones, pero no hacer propaganda, aclara Presidente Consejero.

Quienes realizan actos anticipados de campaña, incluso si el Proceso Electoral no ha iniciado, se arriesgan a que al momento de intentar registrarse como candidatos a gobernador u otros puestos de elección popular, les sea negado, explicó el presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Paredes, quien dijo que las medidas cautelares emitidas por el Instituto, para que no exista publicidad y espectaculares, se está cumpliendo.

“Es uno de los supuestos que marca la Ley, que sí se logra probar que todos estos actos de publicidad anticipada puedan derivar en una situación jurídica que en su momento se analizará, para en dado caso la autoridad rechazar algún registro de candidatura”, explicó Paredes en entrevista.

El Consejero Presidente precisó que existen criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que pueden configurar actos anticipados de precampaña y de campaña sin estar en un proceso electoral.

Dijo que el procedimiento es mandar quitar la publicidad y se adoptan medidas de carácter restrictivo para que no se pueda volver a poner cualquier tipo de propaganda, pero cuando son candidatos registrados, puede venir una sanción por parte de la autoridad.

También señaló que para retirar los espectaculares publicitarios de algunos aspirantes, principalmente de Morena, se ordenó debido a un procedimiento en que se dictaron medidas cautelares, para lo cual se apoyaron en autoridades municipales, lo cual se está cumpliendo.

De acuerdo con Paredes, tanto los aspirantes de Morena a la gubernatura, como el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, por parte del PRI, son quienes acumulan las quejas.

En el caso de los militantes de Morena es por hacer publicidad en redes sociales y espectaculares, y en el caso del Secretario estatal por aparecer en redes sociales privadas, así como notas periodísticas, pero no por pago de propaganda o publicidad.

“La queja no va en el sentido de propaganda gubernamental (en el caso del Secretario) sino de sus redes personales”, pero aclaró que publicar en las redes sociales particulares no es constitutivo de una sanción, así como tampoco las quejas por notas periodísticas en las cuales aparece.

Sin embargo, explicó el presidente del IEC, que si la autoridad electoral, en un momento determina que el posicionamiento a través del uso de publicidad llega a incidir en la contienda electoral, tendrá una sanción.

Agregó que también quienes se han pronunciado por ser gobernador o candidato a gobernador en todo caso, no es algo que pueda sancionarse porque dentro de los derechos políticos electorales, toda persona tiene derecho a aspirar a un cargo de elección popular; y “mientras no realice publicidad o propaganda, no hay ningún problema”.