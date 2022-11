INE multa por 673 mdp a partidos; Morena concentra más sanciones

Institutos políticos no reportaron gastos a tiempo, también hubo egresos para fines no partidistas

CDMX.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas a partidos políticos por 673 millones de pesos por irregularidades detectadas en los informes anuales de ingresos y gastos de 2021, de los cuales la mayoría son para Morena.

Cinco partidos concentran la mayor cantidad de multas: Morena, PT, PRI, PAN y Partido Verde.

Sin embargo, los montos por partidos podrían variar con base en las modificaciones adoptadas por el Consejo General del INE.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera, precisó que 65 por ciento (%) de las infracciones corresponden a egresos no comprobados, gastos sin objeto partidista, registro extemporáneo de operaciones, recursos no asignados para actividades específicas y egresos no reportados.

Entre las infracciones cometidas por Morena destacan la omisión de reportar gastos de propaganda en la vía pública por concepto de bardas, carteleras, espectaculares en pantallas digitales, mantas, lonas, y vinilos en medios de transporte público.

La Comisión de Fiscalización del INE calificó esta falta como grave ordinaria e impuso a Morena una multa por 10 millones 877 mil pesos.

Al respecto, el representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, acusó que la fiscalización se ha convertido en una “inquisición electoral” cuya estrategia busca frenar a su partido.

En respuesta, el consejero Ciro Murayama expuso que si bien los partidos han ido corrigiendo las omisiones con el actual modelo de fiscalización, en el caso de Morena las irregularidades han ido en aumento.

Ciro Murayama expuso que Morena tuvo reportes extemporáneos por 2 mil 200 millones de pesos en el año 2018; mientras que la cantidad se elevó a 9 mil 925 millones de pesos en 2021.