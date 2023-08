En ejido de Saltillo, ‘Fiscalía de Coahuila no pudo detener al violador de mi nieta por falta de gasolina’

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió la recomendación 13/2023, contra elementos de la Fiscalía General del Estado, luego de negarle el acceso a la justicia a una menor de edad quien fue violentada sexualmente por uno de sus vecinos.

La queja fue interpuesta en noviembre del 2022, cuando la abuela de la menor de edad acudió ante la Comisión para explicar que desde el 2018 los agentes del ministerio público de la Unidad de Litigación e Investigación Especializada en Delitos Sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado, Región Surest no habían realizado diligencias sobre el caso que fue presentado a través de la Pronnif y el Centro de Empoderamiento de la Mujer ante la Fiscalía.

Uno de los motivos que llevaron a la abuela de la menor de edad a presentar la queja, es que los elementos de la Fiscalía nunca cumplimentaron la orden de aprehensión, toda vez que alegaron no contar con recursos suficientes para la detención, entre ellos la falta de gasolina.

“Yo le comento que su familia vive a dos casas de mi domicilio y que ahí visita de manera frecuente por las madrugadas y el comandante me dice que no se pueden trasladar porque no tienen gasolina, desde hace un año yo les pasé los datos del seguro social mandándole copia de un gafete, y el comandante me dijo que giraría los oficios para localizarlo”, dijo la quejosa ante la Comisión.

De acuerdo con el relato, la mujer fue quien realizó las notificaciones sobre los movimientos del hombre, toda vez que su familia vivía a dos casas de la suya, sin embargo, aún con ello, fue ignorada.

“Desde que cometió este delito no se le ha ejecutado la orden de aprehensión y todo el expediente iba avanzado ya que se encuentran diversas investigaciones periciales dentro de la carpeta y solo falta que se ejecute la aprehensión para que se haga justicia, quiero mencionar que esta situación de dilación y omisión por parte los Ministerios Públicos me ha causado problemas porque la familia de él vive a dos casas de mi domicilio y hay roces”, dice la narración.

Tras analizar el caso, la CDHEC acreditó con una serie de pruebas que la Fiscalía cometió actos dilatorios a la procuración de justicia, inejecución de orden de aprehensión, y falta de debida diligencia, lo cual representa una serie de violaciones a los derechos humanos.

La CDHEC solicitó en las recomendaciones diversos puntos a la Fiscalía General del Estado, entre las que se encuentran concluir las diligencias de la investigación de manera pronta y conforme a derecho, mantener informada a la víctima y sus representantes, así como procedimientos administrativos contra quienes cometieron las dilaciones.