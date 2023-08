Paseo Capital en Saltillo: obras dividen a ciudadanos entre aplausos y críticas

El ambicioso proyecto de transformar el corazón del histórico de Saltillo en un espacio peatonal, conocido como Paseo Capital, avanza a pasos agigantados. El objetivo de embellecer y revitalizar algunas áreas del primer cuadro de la ciudad ha sido recibido con opiniones polarizadas por parte de la comunidad.

Desde su inicio, el Paseo Capital Saltillo ha sido un tema de controversia, con voces que aplauden su propósito de crear espacios peatonales y atractivos para ciudadanos y turistas, mientras que otros expresan su descontento y escepticismo por la ejecución y los resultados hasta ahora.

TE PUEDE INTERESAR: Misterios sobrenaturales acechan las calles de Saltillo: conoce los relatos de nuestros lectores

A medida que las obras avanzan, los ciudadanos han compartido sus opiniones a través de las redes sociales. En una encuesta realizada por VANGUARDIA en nuestras redes sociales, se recopilaron diversas perspectivas que reflejan la diversidad de pensamientos en torno a este proyecto y aquí te mostramos algunas. Si quieres ver el total de opiniones acude a nuestra página de Facebook.

Carlos Recio Dávila expresó que “el propósito es en principio bueno pero los resultados dejan mucho que desear. La mano de obra no es de calidad, los árboles en maceteros no tienen posibilidades de crecer, las bancas son muy cortas y bajo el sol son insoportables para sentarse. Los cables de luz en Juárez, entre Bravo e Hidalgo no fueron subterranizados. Y las rampas al final de cada tramo implican cierto riesgo para quienes caminan por Allende o Hidalgo”.